Romina Power e il viaggio di compleanno all’estero con la famiglia

La celebre cantante amata dal pubblico italiano ha scelto di trascorrere qualche giorno in compagnia delle figlie e del nipotino. L’occasione? I suoi 74 anni.

Romina Power ha spento le candeline da poco, e ha scelto di concedersi un breve viaggio in compagnia delle figlie Cristel e Romina Junior. Insieme a loro anche il nipotino Alex Lupo, nato lo scorso gennaio 2024. La destinazione? Amsterdam.

Le foto del viaggio

E’ Amsterdam la meta scelta per festeggiare il suo compleanno e potrebbe essere una decisione non casuale: era la terra del nonno materno, che è stato un ingegnere petrolifero olandese.

Romina Power

Romina Power ha scelto di condividere con un carosello fotografico su Instagram il racconto di quello che è stato un fine settimana ricco di appuntamenti, fra relax e visite culturali: “Il concerto di Jason Mraz,il Paradiso, le visite ai musei di Van Gogh e Rike, il tour per i canali caratteristici!”.

Negli scatti è protagonista il sorriso dell’artista in compagnia delle figlie, soprattutto la foto che immortala la diva americana con Cristel davanti al dipinto di Van Gogh “Ramo di mandorlo fiorito”: “è stato un bellissimo compleanno con figlie e nipotino. Tutto bellissimo“.

In un’altra foto condivisa online, la cantante tiene in braccio il piccolo nipote, nato dalla relazione della figlia Romina Jr e Stefano Rastelli, mentre guardano insieme fuori dal finestrino dell’aereo.

I figli di Romina Power

Oltre a Cristel e Romina Carrisi (la figlia più piccola e nata dalla relazione con l’ex marito Al Bano), la cantante americana ha anche un figlio maschio Yari, di 52 anni, assento in questo viaggio.

Insieme ad Al Bano, Romina Power ha avuto anche la primogenita Ylenia, scomparsa in circostanze ancora misteriose dopo un viaggio da cui non fece più ritorno nel 1994. Oggi avrebbe 55 anni.