Il cantante torna ad esprimere la sua posizione sulla Palestina, e lo fa proiettando un messaggio nella prima data del Tour.

Non è la prima volta che Marco Mengoni invia messaggi di questo tipo. La prima occasione infatti era stata durante il suo concerto nello Stadio Maradona di Napoli quando il cantante, verso la fine dello spettacolo, ha preso una bandiera della Palestina appoggiandosela sulle spalle.

Questa volta proietta il suo messaggio in uno schermo: ecco le sue parole.

Il messaggio all’inizio del tour

Marco Mengoni torna ad esprimere il suo sostegno per la Palestina, e lo fa in occasione della prima data del tour nei Palazzetti. Con il suo messaggio, ha voluto sottolineare che tutti i collaboratori che hanno contribuito alla realizzazione del suo concerto sono contro allo scenario che sta avvenendo nella Striscia di Gaza. Le sue parole:

“Tutte le persone che hanno lavorato a questo spettacolo sono contro il genocidio e ogni forma di violenza perpetrata in ogni parte del mondo“, e ha dato eco a questo messaggio postandone anche uno screenshot nel suo profilo Instagram.

Marco Mengoni e la bandiera della Palestina

L’artista aveva già espresso la vicinanza al popolo palestinese durante il suo concerto a Napoli.

ll momento diventato virale è stato quando ha appoggiato la bandiera della Palestina sulle spalle per poi rivolgere un messaggio generale contro le guerre al suo pubblico, riportando come esempio la Palestina:

“Ce n’è abbastanza nel mio spettacolo di stop a questa roba orribile che ancora l’uomo continua a fare e non sa perché, però noi continuiamo a ripeterlo e magari arriva anche a quelle teste di c***o. Grazie, grazie a tutti”.