Milly Carlucci ha invitato la cantante a partecipare alla prossima edizione di Ballando con le stelle, ma senza successo: ecco perché.

Nel corso delle sue edizioni, Ballando con le stelle ha accolto in studio tantissimi nomi celebri del mondo dello spettacolo. Cantanti, attori, showgirl, conduttori televisivi: l’iconico talent di ballo ha visto scendere in pista concorrenti diversi che hanno saputo conquistare il pubblico a suon di balli latino-americani e gossip. Ma c’è una persona che Milly Carlucci desidererebbe da sempre avere nel programma.

Stiamo parlando di Romina Power, celebre cantante ed ex moglie di Al Bano. Tuttavia pare che Romina abbia sempre rifiutato l’invito di Milly e il motivo è alquanto inaspettato: ecco di cosa si tratta.

La verità sul “no” di Romina Power

Ad aver rivelato quale potrebbe essere il motivo che ha sempre spinto Romina Power a rifiutare l’invito è il settimanale Oggi. All’interno di un articolo viene spiegata la verità della cantante, che ha stupito tutti: “L’ex signora Carrisi però sembra particolarmente difficile da convincere”, si legge, “La ragione? il budget“. L’articolo prosegue entrando nel dettaglio: “Si sussurra che il cachet per arruolare la Power sia troppo alto e decisamente fuori portata. Ma c’è chi giura che Milly, intenzionata al dicto di Sognando… Ballando ritornerà a corteggiare la ritrosa Romina cercando un punto di incontro economico. E così chi vivrà vedrà“.

Dunque sembrerebbe che il “no” di Romina sia motivato da un’offerta economica troppo bassa. Tuttavia, è bene sottolineare che si tratta più che altro di voci e che né la conduttrice né la cantante abbiano rilasciato delle dichiarazioni in merito.

Milly Carlucci

Romina Power e il rapporto con la televisione

In ogni caso, è bene anche aggiungere un’ulteriore considerazione: negli ultimi anni, le apparizioni in TV di Romina sono venute a mancare sempre di più. Si tratta di un aspetto curioso, dato che la cantante vanta di un florido passato televisivo. La sua carriera nel piccolo schermo è cominciata 50 anni fa, negli anni ’70, quando si fece conoscere in qualità di conduttrice di programmi di varietà. Una volta avviato il suo percorso nel mondo della musica ha ancora fatto alcune apparizioni in compagnia di Al Bano, con cui ha fondato l’iconico duo.

Tuttavia, col passare del tempo, Romina ha maturato una scelta: vivere lontana dalle telecamere e dal mondo delle televisione. Oggi, infatti, la cantante vive in Puglia, dove trascorre le sue giornate immersa nella natura e dedicandosi a nuove passioni, come la pittura e la scrittura.