Annalisa ha dovuto fare i conti con un piccolo inconveniente durante una sua esibizione che le ha causato imbarazzo. Il video.

Ieri, mercoledì 28 maggio, Annalisa si trovava a Mesagne, in provincia di Brindisi, per il Road to Battiti. Quest’ultimo è un evento musicale promosso da Radio Norba che precede il tanto atteso Battiti Live, l’evento musicale che da qualche ormai caratterizza le nostre estati. Tuttavia, durante la performance Annalisa ha avuto un piccolo inconveniente che le ha causato un po’ di imbarazzo. Ecco che cosa è successo.

Il piccolo incidente durante la performance di Annalisa

Come anticipato, Annalisa si trovava sul palco del Road To Battiti, che ieri sera ha fatto tappa nel comune pugliese di Mesagne. Come si vede nel video, la cantante si stava per esibire quando all’improvviso una persona del pubblico si dev’essere spostata troppo, finendo per coprire il gobbo. Questo strumento, infatti, è preziosissimo sia per i cantanti che per i conduttori televisivi, in quanto permette loro di ricordare le parole di una canzone o di un discorso.

Annalisa si è quindi accorta di non riuscire a vedere bene il testo e ha fatto una richiesta: “Per favore, lasciatemelo libero il gobbo che io ho la memoria corta“. Poco dopo nel video si sente una persona dire: “Non coprite il gobbo!“, mentre uno spettatore replica: “Ma la sa! La sa!“. Si tratta di un divertente siparietto cui anche la cantante si è lasciata andare, tanto da ridere divertita per quello che stava accadendo. STO MORENDO almeno ci ride su anche lei pic.twitter.com/g0HYPv8RIH — theysaidiwasanerd🌪🩸 (@mydarlingnali) May 27, 2025

Il tour di Annalisa

In ogni caso, i prossimi mesi saranno fitti di impegni per Annalisa. La cantante infatti a partire da novembre darà inizio al suo tour. L’evento vedrà la cantante impegnata con performance live nei palazzetti di tutta Italia: si parte infatti il 15 novembre 2025 con la tappa a Jesolo, per poi toccare città come Padova, Roma, Firenze, Bari e Torino.