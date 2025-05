Tony Effe: il significato del prezioso regalo di Giulia De Lellis

Giulia De Lellis ha fatto un prezioso regalo per il suo Tony. Si tratta di un anello personalizzato con un importante singificato.

Per Tony Effe e Giulia De Lellis sono dei momenti importanti: la coppia è più affiatata che mai è sta vivendo un momento d’oro: l’attesa dell’arrivo di Priscilla, la loro prima bambina. Dopo settimane di gossip e poi la notizia con la conferma della gravidanza, l’influencer ora si può godere il momento, tanto da decidere di fare un prezioso regalo al suo amato Tony. Ecco di cosa si tratta.

Oro e diamanti per il prezioso anello di Tony Effe

Il regalo in questione è un gioiello, un anello per essere precisi. Ma non si tratta di un anello qualunque, bensì di una piccola opera d’arte unica e personalizzata su commissione della stessa Giulia. Il gioiello è stato disegnato su misura ed è formato da una “P” bianca avvolta da un fiocco rosa. Si tratta di un chiaro omaggio a Priscilla, la loro bambina, il che conferisce all’anello un grande valore sentimentale.

Ma al di là di questo, ciò che ha colpito i fan è anche il vero e proprio valore economico del gioiello. Si tratta infatti di un anello realizzato probabilmente in oro con pavé di diamanti bianchi e rosa. Seppur non si conosca con precisione il costo, alcuni hanno stimato che la cifra si aggiri intorno alle 2.500 sterline. In effetti il prezzo sarebbe più che giustificato, sopratutto anche per via di chi l’ha prodotto. Stiamo infatti parlando di A Jewellers, celebre gioielleria specializzata nella lavorazione di pietre preziose con sede nel cuore di Londra.

I costosissimi regali di Giulia De Lellis a Tony Effe e Priscilla

In ogni caso, l’anello non si tratterebbe del primo costosissimo regalo che l’influencer ha fatto al rapper. In passato, infatti, Giulia aveva regalato a Tony una Birkin Hermès, borsa iconica della maison. Ma la differenza l’aveva fatta un dettaglio: la personalizzazione col nome del cantante sulla targhetta.

Ma non solo Tony. Giulia sta anche pensando a Priscilla, tant’è vero che la piccola deve ancora nascere e vanta già di un guardaroba di tutto rispetto. Un esempio? Le mini Vans personalizzate a mano con cristalli, piuttosto che il golfino firmato Louis Vuitton e la cuffietta Chrome Hearts.