“Like a Star”, il programma musicale condotto da Amadeus su Nove, fatica a decollare: ecco come sono andati gli ascolti della terza serata.

Nell’ambito televisivo, la costante ricerca di format vincenti è una sfida senza fine. Tra le tante proposte, spicca “Like A Star”, il nuovo programma musicale condotto da Amadeus su Nove che però fatica a catturare l’attenzione del pubblico. Analizziamo più da vicino le dinamiche di quest’ultima puntata e il suo andamento in termini di ascolti.

“Like a Star”: ascolti in calo nella terza serata

Dopo un esperimento di simulcast che ha visto “Like A Star” trasmesso su 8 differenti canali del gruppo Warner Bros Discovery, il programma è tornato in onda esclusivamente sul Nove. Questa mossa, però, non ha generato l’effetto positivo sperato in termini di ascolti.

Amadeus al Festival di Sanremo 2024

Infatti, il numero di telespettatori è rimasto sostanzialmente invariato rispetto alla puntata precedente, indice del fatto che la visione simultanea su più canali non sia riuscita ad attrarre un pubblico più ampio. Esaminando i numeri più da vicino, emerge che la terza puntata di “Like A Star” ha raccolto davanti al piccolo schermo 417mila telespettatori, con uno share del 2,4%.

Questo rappresenta una leggera diminuzione di ascolti per il programma di Amadeus, che nelle scorse puntate si era attestato rispettivamente su 473mila telespettatori con uno share del 2,4% e 497mila telespettatori con uno share del 2,8%. Tale tendenza mostra un lieve ma progressivo calo di interesse da parte del pubblico nei confronti dello show.

Le sfide del programma

La questione che si pone ora è se “Like A Star” riuscirà a mantenere abbastanza interesse nel corso delle otto puntate previste. Questa sfida rappresenta un aspetto critico non solo per il programma in questione ma per l’intero settore dell’intrattenimento televisivo, sempre alla ricerca di strategie per ingaggiare gli spettatori. La variazione degli ascolti dimostra quanto sia imprevedibile garantire il successo di un format, nonostante gli sforzi e le innovazioni.