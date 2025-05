Il 22 maggio è uscito Decrescendo, il nuovo album di Rkomi. In un’intervista il cantante si è analizzato e fatto una confessione su Sanremo.

Rkomi è sicuramente uno dei cantanti più in voga del momento. Dopo tre album, due partecipazioni al Festival di Sanremo e non poche polemiche legate al suo modo di cantare, Rkomi è tornato con un nuovo progetto discografico. In un’intervista per Fanpage.it, il cantante si è auto-analizzato e fatto il punto della situazione, spiegando la metamorfosi che gli ha permesso di rivoluzionare costantemente il proprio modo di fare musica.

Le parole di Rkomi su Decrescendo

Decrescendo è il quarto album di Rkomi. Pubblicato lo scorso 22 maggio, è molto più di un semplice disco. Infatti, attraverso questo progetto, l’artista si è liberato da alcuni macigni, sia personali che legati alla musica. Lo stesso cantante ha dichiarato: “Mi ha portato a una profonda auto-analisi, anche dell’apatia, dei momenti no, dei blocchi, ma anche dei momenti di riconoscenza di vita“.

In effetti, in origine l’album doveva affrontare un altro tipo di questione: “Il progetto era destinato alla critica sociale, ma una volta che mi sono trovato ad avere di fronte le mie criticità, ho deciso di parlare di me stesso“, ha spiegato Rkomi. Rkomi

Rkomi sulle critiche: “Penso faccia parte del gioco”

Come anticipato, all’interno dell’album, Rkomi fa dei riferimenti anche alla sua carriera di cantante. Il focus del discorso è il cambiamento musicale che ha affrontato negli anni, una metamorfosi che non sempre è arrivata al pubblico. Ne è un esempio proprio “Il ritmo delle cose“, brano presentato a Sanremo 2025 che ha raggiunto la 28esima posizione in classifica finale.

Un canzone che evidentemente è stata poco capita, ma di cui il cantante era consapevole sin dall’inizio: “Avrei fatto un’altra cosa se avessi voluto far parte della top 10, sia a livello di suoni che di testo. Il brano aveva un ritmo molto serrato, non entra nei canoni della canzone italiana“.