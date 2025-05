A quanto pare, Manuel Agnelli non occuperà più la poltrona dei giudice di X Factor. L’indiscrezione vorrebbe al suo posto Francesco Gabbani.

Sono passati anni da quando Manuel Agnelli ha debuttato ad X Factor nel ruolo di giudice. Per molto tempo il cantante ha occupato una delle quattro ambitissime poltrone rosse, vedendo nascere e crescere talenti di successo. Tuttavia, sembra che la sua avventura all’interno del talenti sia ormai arrivata al capolinea. Nonostante Sky non abbia ancora confermato nulla, Open ha rivelato chi potrebbe essere il suo successore: Francesco Gabbani.

L’addio di Manuel Agnelli a X Factor: le cause

Come anticipato in un precedente articolo, si dice che l’addio del cantante al talent sia dovuto sostanzialmente da alcuni presunti scontri con un collega. Stando a Gabriele Parpiglia, Manuel Agnelli avrebbe avuto continui attriti con Achille Lauro, anch’esso giudice nel medesimo programma.

Un’indiscrezione che non aveva mai trovato conferma, dato che sia Manuel Agnelli che Sky avevano deciso di non proferire per il momento parola. Tuttavia, se l’indiscrezione trovasse conferma, per il cantante si chiuderebbe un capitolo quasi decennale all’interno del programma: dopo il suo debutto nel 2016, Manuel aveva occupato la poltrona rossa fino al 2021. Dopo una pausa di qualche anno, era tornato nel talent nel 2024, portando alla vittoria proprio una sua concorrente, Mimì.

Francesco Gabbani futuro giudice di X Factor

A distanza di qualche settimana dalla notizia sul presunto addio di Manuel Angelli al programma, ecco arrivare una nuova indiscrezione: Francesco Gabbani potrebbe essere il nuovo giudice di X Factor. Se le voci venissero confermate, per il cantante toscano si aprirebbe un’esperienza del tutto nuova. Infatti, per Francesco Gabbani, X Factor rappresenterebbe il debutto nel mondo dei talent show.

In ogni caso, anche questa notizia non ha ancora trovato conferma. Per avere delle informazioni ufficiali bisognerà aspettare poco tempo. Infatti, X Factor comincerà a breve: a partire dal 3 giugno 2025, presso l’Allianz Cloud di Milano avranno luogo le registrazioni. Solo allora potremo scoprire l’identità del quarto giudice del programma.