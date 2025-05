A Verissimo, la cantante ha spiegato come mai non abbia paura di affrontare la morte e il perché preferisca morire non troppo tardi.

Ornella Vanoni ha partecipato alla puntata di Verissimo di sabato 24 maggio. Nel salotto di Silvia Toffanin, la cantante ha fatto un toccante discorso sulla vita, consapevole che il tempo scorra per tutti, senza eccezioni. Inoltre, ha parlato anche della morte, rivelando come mai riesca ad affrontare il discorso con serenità e perché non voglia morire troppo anziana.

Il toccante discorso di Ornella Vanoni sulla morte

Per Ornella Vanoni, la morte non è mai stata un tabù. Seppur sia per la maggior parte delle persone un argomento scomodo, la cantante ne ha sempre parlato in maniera lucida e serena: “Per me la morte è vicina, è facile pensarlo, ho 90 anni, praticamente 91 … Non voglio morire troppo tardi, troppo vecchia, non voglio. Io voglio vivere finché io dò alla vita e la vita dà qualcosa a me“.

Parole toccanti che hanno fatto calare il silenzio in studio, tant’è vero che Ornella ha poi spiegato il perché di questa sua convinzione: “Il giorno in cui la vita non mi darà più nulla e viceversa, io non vorrò più vivere. Allora deciderò cosa fare“. Si tratta di un pensiero maturo e lucido, fatto da una persona che sa di avere alle spalle un lungo vissuto: “Sono invecchiata ma guardo con tenerezza il mio corpo che cambia, lo guardo e dico “non siamo più come prima” “, ha aggiunto. Ornella Vanoni

Ornella Vanoni e il rapporto con la solitudine

Un altro tema caro alla cantante è quello della solitudine. In effetti Ornella vive da sola da ormai molto tempo, nonostante in passato abbia avuto diverse frequentazioni. Ma sull’amore non ha mai avuto dubbi: “Non ho mai pensato al “finché morte non ci separi”. Vivevo le mie storie finché duravano. Ho tradito tanto, lasciavo che mi scoprissero, ma sono anche stata tradita“. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Verissimo (@verissimotv)