Il cantante ha ripercorso la sua carriera ed espresso gratitudine verso Mauro Repetto con cui ha fondato il celebre duo degli 883.

Max Pezzali si sta preparando al suo unico grande concerto del 2025, il Max Forever – Grand Prix. Previsto per il 12 luglio all’Autodromo internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola, l’evento è uno dei più attesi dell’estate e vedrà il cantante esibirsi davanti a un pubblico di 90.000 persone. Nell’attesa, Max Pezzali ha partecipato a un’intervista per La Repubblica, dove ha ripercorso una carriera fatta di successi ed espresso parole di gratitudine verso Mauro Repetto, suo ex collega.

Le parole di Max Pezzali sugli 883 e Mauro Repetto

Come è noto, Max Pezzali è diventato famoso grazie agli 883, il celebre duo con Mauro Repetto. Ma nonostante l’avventura col collega sia finita ormai da tanti anni, Max non ha mai smesso di ringraziarlo e di essergli riconoscente. Sì, perché è stato proprio Repetto a spingere il cantante a non smettere di sognare in grande e a impegnarsi per raggiungere gli obiettivi prefissati.

“Continuo a dirlo da allora: gli riconosco di non aver ma avuto un dubbio sulla possibilità di raggiungere i nostri sogni“, ha esordito Max, per poi aggiungere: “La sua frase era “dignità zero”, anche oggi è così: io certe cose non le farei mai, adesso mia moglie ha preso il ruolo di Mauro. È guidato da una forza più grande di lui. È un grande motivatore che ha permesso a me di esprimermi. Senza di lui sarei a casa dei miei“. Mauro Repetto e Max Pezzali

Max Forever – Stadi 2026, il nuovo tour di Max Pezzali

In ogni caso, se non fossi riuscito ad acquistare un biglietto per l’evento del 12 luglio a Imola, non disperare. Max Pezzali tornerà l’anno prossimo con Max Forever – Stadi 2026 un imponente tour che lo porterà a esibirsi nei principali stadi italiani. Tra le date disponibili, il 19 luglio al Maradona di Napoli, il 23 giugno all’Olimpico di Roma e l’11 e il 12 luglio allo stadio San Siro di Milano.