Rihanna è pronta a tornare con un nuovo album

Dopo lunghi anni di assenza dalla scena musicale, Rihanna si prepara a tornare in grande stile con il suo nuovo album.

Negli ultimi anni Rihanna ha abbandonato la musica per dedicarsi al suo brand “Fenty Beauty” che si occupa di make up e skincare. La cantante è stata talmente assorbita da questo progetto che non fa uscire un album dal 2016. Adesso, però, sembra che la popstar sia pronta a tornare con nuova musica.

Il malinteso sulla maglietta

In una recente uscita per le strade di New York, Rihanna è stata paparazzata con indosso una maglietta con la scritta “I’m retired” (ovvero: mi ritiro). La mossa della popstar ha preoccupato i fan ed ha immediatamente scatenato voci su un suo possibile ritiro dalle scene musicali. Tuttavia, attraverso le sue recenti dichiarazioni, Rihanna ha chiarito la sua posizione e i suoi piani futuri, smentendo qualsiasi voci di ritiro.

Rihanna

In un’intervista esclusiva rilasciata al sito ET, Rihanna ha finalmente svelato qualche dettaglio del suo nuovo progetto discografico: “Penso che la musica, per me, sia come una nuova scoperta. Sto riscoprendo delle cose. Ho lavorato all’album per così tanto tempo che ho messo da parte tutte quelle cose e ora sono pronto a tornare in studio. Sto per iniziare. Datemi un secondo!“.

L’ultimo album in studio di Rihanna

“Anti“, pubblicato il 28 gennaio 2016, è stato l’ottavo album in studio di Rihanna: con questo disco la popstar si è avventurata in un nuovo territorio musicale, percorrendo strade sonore che spaziano dalla dancehall reggae al pop. Questo ottavo album in studio ha non solo segnato un punto di svolta nella carriera dell’artista barbadiana ma ha anche consolidato il suo status nel panorama musicale globale, grazie a una ricezione particolarmente positiva da parte della critica.

“Anti” si distingue per la capacità dell’artista di esplorare e sperimentare, dimostrando una maturità artistica e una libertà di espressione che sono state ampiamente elogiate.