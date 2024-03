“Ma non tutta la vita” dei Ricchi e Poveri sta riscuotendo moltissimo successo: il duo ha deciso di pubblicare 8 remix del brano.

“Ma non tutta la vita“ dei Ricchi e Poveri è diventato un vero e proprio tormentone. Adesso il duo ha deciso di pubblicare 8 nuove versioni remixate del brano realizzate in collaborazione con alcuni dei dj più importanti del panorama musicale italiano.

I remix di “Ma non tutta la vita”

Il brano con cui i Ricchi e Poveri hanno partecipato al Festival di Sanremo è già stato certificato Disco d’Oro ed è diventato virale su TikTok entrando nella top10 delle canzoni più utilizzate dagli utenti. Il duo ha comunque deciso di andare oltre e sta cercando di dare un tocco contemporaneo al pezzo.

Ieri sono infatti uscite le prime versioni remixate di “Ma non tutta la vita“, in collaborazione con Populous, GIMA, Ckrono e Lorenzo_BITW. Il 5 aprile usciranno invece i remix realizzati da Protopapa & Hey Cabrera! ATCG, Marquis e SPLENDORE.Su Instagram, i Ricchi e Poveri hanno annunciato l’uscita dei remix scrivendo: “Volevamo spingere e quindi abbiamo chiamato i migliori della scena.“

Il successo di “Ma non tutta la vita”

Il brano con cui i Ricchi e Poveri hanno partecipato al Festival di Sanremo sta riscuotendo un successo inatteso ed imprevedibile. “Manon tutta la vita”, si legge in una nota, “è entrata in Top 10 Italia su Spotify, Amazon Music e iTunes, confermandosi tra i brani più ascoltati in Italia su tutte le principali piattaforme digitali, totalizzando oltre 23 milioni di ascolti nel solo territorio italiano“.

“Eclatante anche il riscontro avuto su TikTok, dove il brano è tra le canzoni più virali del momento nonché la seconda più utilizzata in Italia per oltre due settimane con più di 340 mila creazioni e 600 milioni di views complessive. Contestualmente, i Ricchi e Poveri sono gli artisti sanremesi che su TikTok hanno avuto la maggiore crescita percentuale per numero di follower (+780%)”.

Ricchi e Poveri

Riproduzione riservata © 2024 - NM