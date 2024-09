Scopri “DOLCEVITA” di Francesco Renga e Nek, e non perdere il loro tour 2024. Un viaggio nella musica pop-rock italiana.

Nel cuore della scena musicale italiana, una collaborazione che ha suscitato grande interesse tra i fan del pop-rock è quella fra Francesco Renga e Nek, due tra i cantautori più apprezzati e seguiti del panorama musicale del nostro paese. Dopo aver unito le loro forze in un progetto congiunto che ha visto la luce con l’album “RengaNek“, i due artisti hanno raggiunto un nuovo traguardo annunciando l’uscita di un ulteriore singolo intitolato “DOLCEVITA“. Questo nuovo capitolo aggiunge ulteriore attesa per il loro tour del 2024, un evento imperdibile per gli amanti della musica italiana. Francesco Renga e Filippo Neviani, noto come Nek, hanno ormai consolidato la loro presenza nel panorama musicale italiano con decenni di carriera alle spalle, singoli di successo e album che hanno segnato generazioni. La loro decisione di collaborare ha portato a un incontro di talenti unico, culminato con l’uscita di “RengaNek”, un album di inediti che esplora le diverse sfumature della loro arte. Il successivo annuncio di “DOLCEVITA” ha ravvivato l’interesse dei loro sostenitori, confermando la capacità dei due artisti di rinnovarsi e di creare musica che colpisce dritto al cuore del pubblico.

La scaletta dei concerti

La scaletta dei concerti promette di essere un viaggio attraverso i grandi successi di Renga e Nek, oltre che un’occasione per ascoltare dal vivo i brani del loro ultimo album di collaborazione. Tra i pezzi più attesi ci sono:

Meravigliosa

Almeno stavolta

Guardami amore

Fatti avanti amore

Ci sarai

Favole

Se una regola c’è

L’infinito più o meno

Era una vita che ti stavo aspettando

Ci sei tu

Sul treno

A un isolato da te

Sei grande

Lascia che io sia

Migliore

Senza vento

Cuori in tempesta

Raccontami

Dimmi cos’è

Splendido

E da qui

Vivendo adesso

Sei solo tu

Angelo

Se telefonando

Laura non c’è

La tua bellezza

Il mio giorno più bello nel mondo

Il solito lido

Se io non avessi te



Nek e Francesco Renga

Un appuntamento imperdibile

L’attesa per i concerti di Renga e Nek a Milano è palpabile, e il 2024 si preannuncia come un anno ricco di musica e condivisione. Per i fan di vecchia data e i nuovi ascoltatori, la prospettiva di vedere questi due artisti condividere il palco rappresenta un’occasione unica di vivere la musica italiana in tutte le sue sfaccettature. La promessa è quella di serate indimenticabili, dove ogni nota e ogni parola risuonano con l’intensità che solo due interpreti del calibro di Francesco Renga e Nek sanno dare. Un incontro di anime musicali che promette di lasciare un segno indelebile nel cuore dei presenti.