Scopri il ritorno dei Jonas Brothers a Milano il 24 settembre 2024, per un concerto imperdibile che ripercorre 5 album.

Nell’affascinante città di Milano, una serata si preannuncia scintillante per gli amanti della musica pop: i Jonas Brothers, la band composta dai fratelli Kevin, Joe e Nick, hanno deciso di fare tappa al Forum di Assago con il loro tour mondiale “Five Albums, One Night“. Questa apparizione segna il loro ritorno in Italia dopo quattro anni di assenza, portando una ventata di emozione tra i fan di lunga data e i nuovi ascoltatori. L’evento, previsto per mercoledì 24 settembre 2024 alle ore 20:45, promette di essere un viaggio attraverso una discografia che ha segnato una generazione, dalla loro ascesa nel 2007 fino all’ultimo lavoro in studio, “The Album”.

Una scaletta da sogno

La band promette una serata da ricordare, durante la quale proporrà dal vivo tutti i brani che hanno contraddistinto la loro carriera:

Un appuntamento da non perdere

La decisione di includere Milano come unica data italiana del tour “Five Albums, One Night” testimonia l’affetto che lega i Jonas Brothers al pubblico italiano. Cresciuti in una famiglia di musicisti, Kevin, Joe e Nick hanno sempre dato grande importanza alle loro radici e ai fan che li hanno sostenuti fin dai primi passi nella musica. A distanza di quattro anni dall’ultima tappa nel nostro paese, questa occasione rappresenta un significativo ritorno alle origini e una celebrazione della loro evoluzione artistica. È, inoltre, l’opportunità per i tre artisti di promuovere “The Album“, il loro sesto lavoro in studio, mostrando come sono cresciuti e cambiati nel tempo. Con la promessa di un concerto che toccherà tutte le fasi della loro carriera musicale, i Jonas Brothers offrono ai loro fan un’opportunità irripetibile. La performance al Forum di Assago non sarà solo un concerto ma un viaggio attraverso i ricordi, le emozioni e l’evoluzione musicale della band. Milano si prepara quindi ad accogliere una delle band più influenti della sua generazione per una notte che promette di essere indimenticabile.