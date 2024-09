Lazza: esce oggi “Locura”, il suo nuovo album

È uscito oggi, venerdì 20 settembre, “Locura” il nuovo album di Lazza che contiene anche un pezzo in collaborazione con Laura Pausini.

Nel panorama musicale italiano, il nome di Lazza si è ormai affermato come uno dei rappresentanti più innovativi e controversi del genere rap. Oggi il cantante è tornato con un nuovo album, “Locura“, un lavoro che promette nuovamente di scuotere le acque della scena musicale nazionale.

“Locura”: un viaggio creativo globale

“Locura” si propone di seguire e ampliare il successo raggiunto con il precedente album “Sirio”, che ha ottenuto nove dischi di platino, testimonianza eloquente del talento e dell’apprezzamento che Lazza ha saputo guadagnarsi nel pubblico e nella critica.

Per dar vita a questo progetto, Lazza si è immerso in un processo creativo dal respiro internazionale, lavorando tra Miami, Los Angeles e Parigi insieme a produttori di levatura mondiale. Sotto la guida artistica di Drillionaire, l’album si compone di 18 tracce, ciascuna curata nei minimi dettagli, a conferma dell’impegno costante del rapper per una qualità senza compromessi.

“Locura” dal vivo

La volontà di Lazza di portare la sua musica oltre le semplici riproduzioni in studio trova concreta realizzazione nel “Locura tour 2025“, durante il quale il rapper si esibirà nei palasport più importanti d’Italia. L’attenzione e l’attesa che circondano questo evento sono palpabili, con diverse date già segnate dal tutto esaurito.

Da Mantova a Milano, passando per Padova, Eboli, Torino, Bologna e Firenze, i fan avranno l’occasione di vivere l’esperienza intensa e coinvolgente di “Locura” in una dimensione dal vivo, capace di unire le nuove tracce a quelle già note e amate del repertorio di Lazza. Ecco tutte le date del tour:

6 gennaio 2025 | MANTOVA – Pala Unical SOLD OUT

9 gennaio 2025 | PADOVA – Fiera

12 gennaio 2025 | EBOLI – PalaSele

15 gennaio 2025 | TORINO – Inalpi Arena

18 gennaio 2025 | BOLOGNA – Unipol Arena

21 gennaio 2025 | MILANO – Assago Forum SOLD OUT

22 gennaio 2025 | MILANO – Assago Forum SOLD OUT

24 gennaio 2025 | MILANO – Assago Forum SOLD OUT

25 gennaio 2025 | MILANO – Assago Forum SOLD OUT

27 gennaio 2025 | FIRENZE – Mandela Forum