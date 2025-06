Su Instagram, i Pinguini Tattici Nucleari hanno parlato del tema dei finti sold out e rivelato la loro personale esperienza.

Per l’industria musicale italiana è un momento complicato: in seguito alla rivelazione fatta da Federico Zampaglione dei Tiromancino sui finti sold out, diversi cantanti hanno deciso di esprimere il loro parere. Tra questi vi sono anche i Pinguini Tattici Nucleari, una delle band più amate del momento, detentori di molteplici sold out e di circa un milione di biglietti venduti.

Il post su Instagram dei Pinguini Tattici Nucleari

Il post è stato pubblicato sul profilo ufficiale della band. Qui compare la foto di Riccardo Zanotti, il frontman, accompagnata da una didascalia in cui il gruppo ha rivelato quale sia stata la loro personale esperienza.

“Eravamo parecchi stanchi e stressati, perché lavoravamo da mesi alle nuove canzoni senza pause. Era una di quelle mattine senza idee, dove sta a te capire che anche non avere idee è di per sé un’idea, Allora mi sono detto: scriviamo una canzone sul senso di sconforto e frustrazione che si prova, ogni tanto, a fare gli artisti e a non sapere che strada prendere“, si legge nel commento.

Un’intuizione azzeccata che ha poi portato alla nascita di “Burnout”, probabilmente uno dei brani più celebri di “Hello World”, il loro ultimo album in studio.

Le parole sui finti sold out

Se già di per sé l’incipit del commento contiene una denuncia all’industria musicale italiana, la conclusione non è da meno. Infatti, al fine della didascalia si legge anche una riflessione fatta da Zanotti sul delicato tema dei finti sold out. Di seguito le sue parole: