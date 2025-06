Un video della fidanzata di Ultimo mentre canta ha messo in luce il suo naturale talento, così i fan sperano in un futuro duetto.

Che Jacqueline Luna Di Giacomo fosse figlia d’arte era risaputo, del resto sua mamma non è niente meno che Heather Parisi, celebre cantante e ballerina. Di recente, tuttavia, la giovane ha dato prova di avere un talento nascosto che pochi conoscevano: sa cantare. A confermarlo un video andato virale sul web, tanto da portare i fan a domandarsi se mai potranno assistere a un duetto con Ultimo, il suo fidanzato.

ll video di Jacqueline Luna Di Giacomo mentre canta

Il video in questione è stato condiviso su TikTok e mostra Jacqueline sul palco, mentre si esibisce durante un musical teatrale. I più attenti hanno notato che probabilmente a causa della qualità delle immagini, la performance non sia recente, ma ormai di un po’ di tempo fa.

In seguito alla pubblicazione del video, la sezione commenti si è riempita di messaggi da parte dei fan. Parole di ammirazione, complimenti e un punto fisso: il desiderio di vederla esibirsi in un duetto con Ultimo, il suo fidanzato. “Ora la voglio sentire in una canzone insieme a Nicolò“, scrive un utente, “Una bella canzone con il suo amore ci starebbe“, aggiunge un altro, “Meravigliosa come il suo ragazzo“, conclude una terza persona.

Insomma, sembra proprio che ad aver unito Ultimo e Jacqueline non sia stato solamente l’amore reciproco, ma anche un’innato talento per il canto.

La storia d’amore tra Ultimo e Jacqueline

Ultimo e Jacqueline ormai fanno coppia fissa da qualche anno e nonostante le voci di una presunta crisi, le cose tra loro sembrano procedere bene. Ma come è iniziato tutto? Ebbene, il cantante, in passato aveva rivelato alcuni dettagli sul loro primo incontro. Per lui, infatti, si trattava di un momento delicato, dato che era uscito di recente da un’importante relazione con Federica Lelli, sua storica fidanzata.

Dopo un primo messaggio, l’appuntamento a Trastevere e da lì il resto è storia. La coppia, infatti, si è innamorata in maniera spontanea, senza che nessuno dei due se ne fosse reso conto. Non a caso, era passato poco tempo da quando Jacqueline era ripartita per l’America, che Ultimo decise di raggiungerla, e da lì è nato tutto. Una storia d’amore tra due giovani ragazzi innamorati l’uno dell’altra che ha portato a un lieto evento: la nascita del piccolo Enea, il loro bambino, avvenuta lo scorso 30 novembre 2024.