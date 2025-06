La vedova di Sinisa Mihajlovic racconta il suo dolore e l’ultima commovente conversazione con il marito.

La scomparsa di Sinisa Mihajlovic nel 2022 ha lasciato un vuoto profondo nella vita di molti, ma nessuno più di Arianna Rapaccioni, sua moglie, ha sentito il peso di questa perdita. In un’intervista televisiva a Storie di Donne al Bivio, Rapaccioni ha condiviso la sua esperienza di lutto e il modo in cui ha affrontato il dolore. La vedova di Mihajlovic ha rivelato come, dopo la morte del marito, si sia rifugiata nei social media in un tentativo di mascherare il suo dolore con una felicità apparente. Ha anche confidato l’ultima conversazione avuta con Sinisa, un momento carico di emozione e significato.

Arianna Rapaccioni ha raccontato come la sua storia d’amore con Sinisa Mihajlovic sia iniziata con un vero e proprio colpo di fulmine in un ristorante romano. Da quell’incontro, i due non si sono più lasciati, decidendo presto di sposarsi e costruire una famiglia numerosa.

Insieme hanno avuto cinque figli: Virginia, Viktorija, Miroslav, Dusan e Nicholas. Oggi, Arianna è anche nonna di due nipoti, e questa rete familiare le offre un supporto fondamentale per affrontare le difficoltà e il dolore della perdita. La loro famiglia è stata un pilastro di forza durante gli anni difficili della malattia di Sinisa.

La battaglia contro la leucemia: una diagnosi terribile e un patto di speranza

Nel 2019, durante una vacanza in Sardegna, Sinisa Mihajlovic ha iniziato a manifestare i primi sintomi di quella che si sarebbe rivelata una malattia molto aggressiva. La diagnosi di leucemia ha sconvolto la famiglia, ma Sinisa e Arianna hanno stretto un patto: affrontare la malattia insieme con speranza e determinazione.

L’allenatore Sinisa Mihajlovic in campo – notiziemusica.it

Nonostante le terapie e i momenti di apparente miglioramento, la situazione è peggiorata con la scoperta di una recidiva. Arianna ha sempre mantenuto un atteggiamento positivo davanti al marito, cercando di infondere coraggio e speranza anche quando la situazione sembrava senza via d’uscita.

L’ultima commovente conversazione e l’eredità di amore

Quando è stato chiaro che il tempo di Sinisa stava per finire, la coppia ha affrontato un viaggio doloroso da Bologna a Roma. Durante questo viaggio, Sinisa ha espresso il suo rimpianto di non poter vedere crescere i suoi figli. Arianna ha ricordato l’ultima volta che Sinisa le ha parlato in ospedale. Con dolcezza e amore, Sinisa le ha detto: “Arianna ricordati che ti amo, ora ci sarai tu come guida per i nostri figli”.

Queste parole, insieme alla responsabilità di guidare la loro famiglia, sono il lascito di Sinisa per Arianna. Con il cuore colmo di dolore ma anche di amore, Arianna continua a vivere, portando avanti il ricordo di Sinisa e l’eredità di una vita costruita insieme.