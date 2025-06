Ignazio Moser riflette sul suo futuro come padre e sulle differenze con la figura paterna di Francesco Moser, leggenda del ciclismo italiano.

Ignazio Moser, noto per la sua partecipazione al Grande Fratello Vip e per la sua relazione con Cecilia Rodriguez, si prepara a una nuova fase della sua vita: diventare padre. In un’intervista a Il Corriere della Sera, Moser ha espresso il desiderio di essere un genitore diverso rispetto al suo celebre padre, Francesco Moser, leggendario ciclista italiano.

Ignazio ha condiviso la sua intenzione di essere un padre più affettuoso e libero nell’esprimere le emozioni, a differenza del carattere riservato e poco espansivo del padre. Questo cambiamento di approccio deriva dal suo personale percorso di crescita e dalle lezioni apprese nel tempo.

Cecilia Rodriguez incinta con suo marito Ignazio Moser – notiziemusica.it

Un legame familiare complesso ma ricco di insegnamenti

Francesco Moser, che ha recentemente festeggiato il suo 74° compleanno a Trento insieme a Ignazio e Cecilia, è conosciuto per il suo temperamento riservato. Ignazio ha confidato che, fin da giovane, ha trovato difficile esprimere apertamente le emozioni in famiglia.

Nonostante queste sfide, riconosce con gratitudine il rigore e la determinazione trasmessi dal padre, qualità che lo hanno sostenuto nella vita. Ha spiegato che “su questo mio padre è sempre stato un po’ bloccato, ha un mondo di emozioni bellissime dentro”. Ignazio ha imparato a decifrare col tempo queste emozioni, un processo che lo ha aiutato a crescere come persona.

La scelta di una carriera controcorrente

La decisione di Ignazio di entrare nel mondo dello spettacolo non è stata immediatamente compresa dalla sua famiglia, fortemente radicata nello sport e nelle tradizioni. “Quello che non si conosce fa sempre un po’ paura”, ha detto Ignazio, riferendosi alla difficoltà iniziale del padre nel comprendere la sua scelta.

Francesco Moser è profondamente legato alle sue origini e al mondo del ciclismo, mentre Ignazio ha scelto un percorso controverso e diverso, dimostrando una forte curiosità e ambizione nel voler esplorare nuove opportunità. Questa scelta riflette il suo desiderio di uscire dalla comfort zone e scoprire cosa il mondo ha da offrire al di fuori delle Cantine Moser e del Maso.

Un futuro in evoluzione

Attualmente, Ignazio vive a Milano con Cecilia, con cui si è sposato nel 2024. Tuttavia, non esclude la possibilità di tornare a Trento in futuro per lavorare nell’azienda di famiglia. Ha dichiarato: “Adesso, a 33 anni, mi godo quest’occasione. Più avanti potrei tornare a lavorare a Trento, in azienda”. Nonostante il desiderio di seguire il proprio percorso, Ignazio ammette che lavorare con suo padre è complesso, ma riconosce l’importanza delle esperienze vissute.