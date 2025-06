Can Yaman ufficializza la sua nuova relazione amorosa con la dj Sara Blume durante l’Italian Global Series Festival a Rimini.

Il celebre attore turco Can Yaman ha sorpreso i suoi fan ufficializzando la sua nuova relazione con la dj Sara Blume, nome d’arte di Sara Chichani. Durante l’Italian Global Series Festival, in corso a Rimini e Riccione, Yaman e la sua compagna hanno fatto la loro prima apparizione pubblica insieme, sfilando mano nella mano sul red carpet. La coppia, che aveva già attirato l’attenzione dei paparazzi in un locale a Castel Volturno, ha finalmente confermato la loro relazione, attirando l’attenzione dei media e del pubblico.

Una nuova storia d’amore per Can Yaman, ex di Diletta Leotta

Conosciuto per i suoi ruoli in serie televisive di successo, Can Yaman è sempre stato al centro delle cronache rosa, specialmente dopo la sua storia d’amore con Diletta Leotta. Ora, l’attore turco di 35 anni sembra aver trovato una nuova compagna in Sara Blume.

Sul red carpet dell’Italian Global Series Festival, i due hanno catturato l’attenzione dei fotografi con il loro look coordinato: entrambi in total black e occhiali con lenti scure. Can ha sfoggiato pantaloni in raso e una camicia sbottonata, mentre Sara indossava un elegante tubino nero con spacchi laterali.

Un amore nato sotto i riflettori

Prima della conferma ufficiale, Can Yaman e Sara Blume erano stati avvistati insieme in un locale di Castel Volturno, suscitando curiosità e speculazioni sulla natura del loro rapporto. La loro apparizione al festival ha messo fine a ogni dubbio.

Sara, dj di origini algerine, vanta una carriera internazionale nel mondo del clubbing europeo, con serate a Ibiza, Berlino e Parigi. Il suo format musicale, ‘Boudoir’, che combina musica elettronica, burlesque e cabaret, ha contribuito a renderla popolare. Con l’uscita del suo primo album, Teenage Dream, nel 2022, la Blume ha consolidato la sua presenza nella scena musicale.

Sara Blume: non solo una semplice fidanzata

La relazione con Can Yaman ha rapidamente aumentato la notorietà di Sara Blume, portandola sotto i riflettori del grande pubblico. Le voci parlano di un Yaman particolarmente affascinato dal talento e dalla creatività di Sara, nonché dal suo carisma sul palco. La coppia sembra condividere non solo un forte legame sentimentale, ma anche una passione per il mondo dello spettacolo e della musica.