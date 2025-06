L’incredibile storia di Jovanotti: dalla malattia infantile a un legame indissolubile con la sanità pubblica italiana.

La prima puntata del programma Noos – L’avventura della conoscenza, condotto da Alberto Angela, ha offerto un momento di profonda introspezione grazie all’intervento di Jovanotti. Il cantautore ha condiviso una parte intima della sua vita, portando alla luce una storia di malattia e guarigione che ha segnato la sua infanzia.

Il suo racconto ha messo in evidenza la fragilità umana, ma anche la riconoscenza verso il sistema sanitario che lo ha salvato. Fin da bambino, Jovanotti ha dovuto affrontare una grave malattia che ha rischiato di spegnerlo prematuramente. L’intervento dei medici e il supporto della famiglia sono stati cruciali per la sua sopravvivenza, creando un legame profondo e duraturo con la sanità pubblica italiana.

Il racconto di Jovanotti

Jovanotti ha raccontato un episodio drammatico della sua infanzia, quando a soli due anni si è ammalato gravemente di enterite acuta. La situazione era critica: febbre altissima, perdita di peso e una diagnosi che sembrava irraggiungibile. In un’epoca priva delle moderne tecnologie mediche, la famiglia di Jovanotti si è affidata all’intuito e alla perseveranza.

Il trasferimento all’ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma è stato il punto di svolta. Qui, i medici hanno intrapreso un trattamento intensivo che ha permesso al piccolo Lorenzo di sopravvivere. “Io devo la mia vita ai medici“, ha dichiarato Jovanotti, riflettendo su quei momenti difficili in cui “non capivano cosa fosse” la sua malattia e su come “mi stavo spegnendo”.

Jovanotti

La storia di Jovanotti non si ferma alla sua infanzia. Nel 2023, il cantautore ha subito un grave incidente in bicicletta che ha richiesto un lungo recupero e cure mediche specialistiche. Ancora una volta, Jovanotti ha sottolineato il suo apprezzamento per il sistema sanitario nazionale, definendolo una delle “ricchezze del nostro paese”. Ha condiviso come ogni sua esperienza con la sanità pubblica sia stata positiva, rafforzando il suo legame con il mondo medico.

La malattia della figlia Teresa

La storia di resilienza e gratitudine di Jovanotti si estende anche alla sua famiglia. Una delle esperienze più toccanti ha coinvolto sua figlia Teresa, che ha affrontato un periodo di terapie complesse. Durante questo periodo difficile, Jovanotti ha osservato attentamente il trattamento ricevuto, non solo per sua figlia, ma anche per gli altri pazienti. Ha descritto un sistema sanitario che si prende cura di tutti con la stessa attenzione, indipendentemente dal nome o dalla fama, ribadendo che “abbiamo sempre trovato assistenza”.