Pinguini Tattici Nucleari: la scaletta del concerto a Milano

Questa sera i Pinguini Tattici Nucleari si esibiranno sul palco del Mediolanum Forum di Milano: ecco la scaletta del concerto.

Il “Fake News Indoor Tour – Palasport 2024” dei Pinguini Tattici Nucleari questa sera li porterà ad esibirsi al Mediolanum Forum di Milano con un concerto che ha registrato il tutto esaurito. Ecco quale sarà la scaletta di questa sera.

La scaletta del concerto al Mediolanum Forum

Il nuovo tour dei Pinguini Tattici Nucleari sta registrando numeri da record, con più di 100mila biglietti venduti il primo giorno di apertura delle prevendite e moltissimi sold out. Il tour prevede 33 tappe e si concluderà a fine maggio con l’ultimo concerto a Messina. La band ha già fissato alcune date per il 2025. Ecco la scaletta del concerto di questa sera:

Scrivile scemo Scooby Doo Verdura Hold On La Storia infinita Bergamo/Hikikomori Freddie (Elio) Lake Washington Boulevard Scatole Giulia Cena di classe Giovani Wannabe Ricordi La banalità del mare / Tetris / Bagatelle / Monopoli / Sciare Rubami la notte Nonono Irene Dentista Croazia Ridere Zen Ringo Starr Pastello bianco Fuori dall’hype

I prossimi concerti dei Pinguini Tattici Nucleari

Pinguini Tattici Nucleari

Dopo il concerto milanese, i Pinguini Tattici Nucleari concluderanno il tour 2024 con diversi concerti a Napoli, Bari e Messina. Poi la band riprenderà ad esibirsi a giugno 2025 con l'”Hello World Tour” . Ecco le date fissate fino ad ora:

7 giugno, Reggio Emilia

10 giugno, Milano

11 giugno, Milano

14 giugno, Treviso

17 giugno, Torino

21 giugno, Ancona

25 giugno, Firenze

28 giugno, Napoli

4 luglio, Roma

Nel post che annuncia il nuovo tour, il gruppo ha scritto: “Hello World è la prima frase che gli studenti di programmazione, per tradizione, imparano a far “dire” a un programma. Queste due semplici parole sono la sintesi di tutto: soggetto e contesto, input e output. Nascere è un po’ come dire “ciao” al mondo, mentre crescere è cercare di ottenere dal mondo una qualsiasi risposta.

Noi questa risposta proveremo a cercarla dentro nuova musica, che uscirà tra qualche mese, e in un grande tour che toccherà tutta la penisola nel 2025.“