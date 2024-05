Angelina Mango: ecco dove presenterà il suo nuovo album

A breve uscirà il primo album di Angelina Mango: la cantante ha svelato gli store dove andrà a presentare “Pokè Melodrama”.

Angelina Mango è pronta a presentare il suo primo album “Poké Melodrama” attraverso una serie di instore che si terranno nelle principali città italiane a partire dalla fine di maggio. La cantautrice, divenuta nota al grande pubblico grazie alla sua partecipazione e vittoria a programmi di rilievo come Amici e il Festival di Sanremo, si appresta a portare la sua musica in giro per l’Italia, dando anche il via a una stagione estiva ricca di appuntamenti live anche al di fuori dei confini nazionali.

Angelina Mango: un’estate all’insegna della musica

La tournée di instore si svilupperà in numerose tappe, coprendo molte regioni. Tra le date annunciate rientrano grandi centri commerciali e store icone dell’intrattenimento, dalle città del Nord come Milano e Torino, fino a toccare il Sud con appuntamenti in Sicilia e Sardegna. Quest’ampio giro permetterà ai fan di incontrare Angelina e di scoprire dal vivo le nuove sonorità del suo album.

Il singolo “Melodrama“, svelato in anteprima durante la finale di Amici, ha già riscosso un notevole successo. Si tratta di un brano caratterizzato da sonorità che mescolano electronic e reggaeton. La canzone, nata dalla collaborazione di Angelina Mango con noti nomi del panorama musicale italiano, rispecchia le esperienze personali dell’artista, trasportando l’ascoltatore in un viaggio emotivo che fonde ricordi d’infanzia e sogni futuri.

“Pokè Melodrama”: l’instore tour

Di seguito il calendario dell’instore tour di presentazione di “Pokè Melodrama“:

Angelina Mango

31/05 ROMA Discoteca Laziale

1/06 NICHELINO (TO) CC Mondojuve Shopping Village

9/06 QUARTUCCIU (CA) CC Le Vele Millennium

2/06 RAVENNA CC ESP

10/06 RONCADELLE (BS) CC ELNÒS Shopping

3/06 CASALECCHIO DI RENO (BO) CC Shopville Gran Reno

4/06 MOLFETTA (BA) CC Gran Shopping Mongolfiera

5/06 NOLA (NA) CC Vulcano Buono

6/06 MILANO Milano Mondadori Duomo

11/06 LIVORNO CC Parco Levante

12/06 CORCIANO (PG) CC Quasar Village

13/06 PALERMO CC Conca D’oro

15/06 VENEZIA CC Nave De Vero