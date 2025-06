La cantante a 90 anni ha ricevuto la laurea honoris causa dell’Università Statale di Milano. Alla cerimonia presente anche Fabio Fazio.

La giornata di ieri 11 giugno è stata importante per Ornella Vanoni. La cantante, infatti, ha raggiunto un importantissimo traguardo. Ma non in ambito musicale, bensì in quello accademico. Sì, perché Ornella ha ricevuto la laurea honoris causa in “Musica, Culture, Media, Performance” da parte dell’Università Statale di Milano.

La cerimonia, cui erano presenti anche importanti volti televisivi, si è trasformata presto in un simpatico siparietto grazie alle battute della cantante.

“Non ho mai presunzione di me”: le parole di Ornella Vanoni

Dopo aver ricevuto il titolo, Ornella Vanoni ha deciso di pronunciare un discorso davanti al pubblico, tra cui vi erano anche Fabio Fazio e Luciana Littizzetto, suoi colleghi a Che Tempo Che Fa e Mahmood. La cantante ha condiviso le sue emozioni coi presenti: “I miei sarebbero impazziti dalla gioia a sapere che io ho una laurea … È giusto avermela data? Io non ho mai presunzione di me“.

In effetti, Ornella ha sempre mantenuto un profilo basso, non lasciandosi travolgere dai grandi successi conquistati. Anzi, in merito all’ego ha dichiarato: “Mi manca… ci sono degli artisti che hanno degli ego pazzeschi. Io questo ego sono anni che lo aspetto, ormai è tardi“, per poi aggiungere: “Non ce l’ho mai avuto“.

L’incontro con Gino Paoli e l’inizio della carriera

In ogni caso, durante la cerimonia, Ornella Vanoni ha voluto anche ripercorrere in breve la sua carriera, condividendo un aneddoto su come tutto sia cominciato: “La mia vita è cambiata quando vedendo un ragazzo bruttino che suonava malino, gli ho chiesto: “Mi scriveresti una canzone?”. E lui mi ha detto sì … Era Paoli. E ha scritto “Senza fine” “.

Ornella Vanoni

Il commento della rettrice