Il cantante ha annunciato che presto lui e Anna saranno sposi. Su Instagram la foto dell’anello e una dolce dedica per la fidanzata.

Biondo e Anna Dvalishvili hanno fatto un annuncio importante: presto convoleranno a nozze. Il cantante, infatti, ha deciso di comunicare la lieta notizia ai fan tramite un post su Instagram in cui ha colto l’occasione per fare una dedica alla sua fidanzata.

La foto dell’anello e la dedica di Biondo

L’annuncio è avvenuto nella giornata di ieri, mercoledì 11 giugno. Biondo, nome d’arte di Simone Baldasseroni, ha comunicato ai suoi fan la lieta notizia pubblicando un dolcissimo post su Instagram. Nello specifico, si tratta di un carosello fotografico contenente diversi scatti suoi e di Anna Dvalishvili. Ma ad aver acceso la curiosità dei fan è stata sicuramente la foto delle mani dei due fidanzati intrecciate con due anelli in primo piano.

Posizionati sull’anulare di entrambi, i due anelli sembrano proprio essere il preludio di una promessa di matrimonio. Infatti, quello sfoggiato da Biondo è una sorta di fedina, mentre quello di Anna è un rubino circondato da un pavé di diamanti. Ma non è finita qui. Il cantante, infatti ha aggiunto al post una bellissima dedica per la fidanzata, che recita: “Amore, sei l’unica ragione per cui non mi sento solo“.

La vita sentimentale di Biondo

La prima relazione pubblica di Biondo è stata sicuramente quella con Emma Muscat, nata all’interno della scuola di Amici durante la 17esima edizione del programma. La storia d’amore è durata fino al 2019, quando poi i cantanti hanno deciso di prendere due strade separate.

In seguito alla fine della relazione con Emma, non si sono avute più molte notizie sulla vita sentimentale di Biondo, finché nel 2024, ha annunciato ufficialmente di essersi fidanzato con Anna Dvalishvili, di cui però non si hanno molte notizie.