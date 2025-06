La presentatrice televisiva Ludovica Caramis ritorna sotto i riflettori con un emozionante gender reveal organizzato da Caterina Balivo.

Ludovica Caramis, nota al pubblico per la sua partecipazione al programma televisivo L’Eredità, è tornata sotto i riflettori grazie a un evento speciale organizzato da Caterina Balivo. Durante una puntata del programma La Volta Buona, la Caramis ha annunciato in diretta televisiva il sesso del suo secondo figlio, un momento emozionante che ha commosso il pubblico in studio e a casa.

Questo ritorno sulle scene arriva dopo una pausa di cinque anni, durante la quale Ludovica si è dedicata principalmente alla sua famiglia e alla crescita del suo primo figlio, Leone. Il gender reveal ha rivelato che la Caramis e il marito, il calciatore Mattia Destro, sono in attesa di una bambina, un desiderio espresso anche dal loro primogenito.

Ludovica Caramis: un ritorno atteso dopo cinque anni

Ludovica Caramis, una delle volti più conosciuti del quiz show L’Eredità, ha fatto parlare di sé con un evento speciale trasmesso in diretta televisiva. La conduttrice 33enne ha infatti svelato il sesso del suo secondo figlio, una notizia che ha entusiasmato i fan e il pubblico.

Questo ritorno in scena segna la fine di un’assenza di cinque anni dalla televisione, durante i quali Ludovica si è concentrata sulla famiglia e ha affrontato le sfide legate alla pandemia. “Mi è mancata la televisione”, ha ammesso Ludovica, raccontando come il Covid e la maternità abbiano interrotto una carriera promettente.

Caterina Balivo, nota conduttrice televisiva – notiziemusica.it

Caterina Balivo ha orchestrato un momento molto speciale per Ludovica Caramis, organizzando un gender reveal in diretta tv. Durante la trasmissione, la Caramis, incinta di otto mesi, ha scoperto che il suo secondo figlio sarà una bambina. Questo evento ha regalato al pubblico uno spettacolo toccante, con coriandoli rosa che scendevano nello studio e la gioia visibile sul volto della futura mamma. La presenza di Chiara Giallorando, anche lei in dolce attesa, ha reso l’atmosfera ancora più intima e festosa.

Ludovica Caramis e Mattia Destro: una famiglia in crescita

Ludovica Caramis e Mattia Destro, sposati dal 2014, stanno per accogliere una nuova vita nella loro famiglia. Il loro primo figlio, Leone, desiderava una sorellina, un desiderio ora esaudito. “Sono contentissima. Leone chiedeva una sorellina”, ha dichiarato Ludovica, sottolineando la felicità del figlio maggiore per l’arrivo della nuova sorella.