Romina Pierdomenico racconta le esperienze e i sentimenti legati alla sua storia d’amore con Ezio Greggio.

Romina Pierdomenico, modella e showgirl di 31 anni, ha aperto il suo cuore durante un’intervista a La Volta Buona, condotta da Caterina Balivo. Per la prima volta, ha parlato delle sofferenze vissute durante la sua relazione con uno dei volti più noti della TV italiana, Ezio Greggio, che ha quasi 40 anni più di lei.

Romina ha rivelato che avrebbe voluto costruire una famiglia con Greggio, sebbene la loro storia fosse spesso al centro delle critiche a causa della grande differenza d’età. Nonostante la relazione fosse conclusa da due anni, le emozioni e i ricordi di quel periodo sembrano ancora molto presenti nella vita della Pierdomenico.

La storia e i primi incontri

Romina ed Ezio si sono conosciuti nel 2015 al Festival di Montecarlo, dove lei era la madrina dell’evento. Inizialmente, Romina non era attratta da Greggio, data la sua giovane età e la differenza d’età, ma tre anni dopo, Ezio ha iniziato a scriverle su Instagram. La loro connessione è stata immediata e hanno iniziato a uscire insieme, dando inizio a una relazione durata cinque anni. Nonostante le critiche, Romina ha sempre parlato di Ezio come di un uomo con una visione della vita molto ampia, che le ha permesso di crescere e maturare.

Monte Carlo Film Festival, Ezio Greggio e Romina Pierdomenico – notiziemusica.it

La storia tra Romina e Ezio non è stata priva di ostacoli. Durante i cinque anni di relazione, Romina ha dovuto affrontare numerose critiche da parte del pubblico e dei media, spesso accusata di voler sfruttare la relazione per ottenere successo. Nonostante apparisse felice e sorridente in pubblico, Romina ha ammesso di aver sofferto molto, trovandosi spesso a piangere in privato. Questa pressione costante ha reso il rapporto una sfida, ma Romina ha sempre cercato di vedere il lato positivo, descrivendo Ezio come una famiglia.

Il desiderio di famiglia e la nuova vita di Ezio Greggio

La relazione si è conclusa quando Romina ha compiuto 30 anni e ha sentito il desiderio di formare una famiglia. In un momento di riflessione, ha confessato che avrebbe avuto un figlio con Greggio, ma le loro strade si sono divise. Attualmente, Ezio è legato a Nataly Ospina, una food influencer colombiana di 35 anni. Romina, ora single, non si sente corteggiata e ha sottolineato di non pensare più a Greggio, pur riconoscendo di pagare ancora ‘uno scotto’ per essere stata con un uomo tanto più grande. Nonostante tutto, ha espresso felicità per la nuova vita di Ezio, augurandogli il meglio con la sua nuova compagna.