A pochi giorni dalla pubblicazione del suo nuovo album Guts, arriva la notizia che tutti i suoi fan stavano aspettando: Olivia Rodrigo tornerà in concerto in Italia nel 2024, a due anni di distanza dal suo storico primo live del 2022 a Milano.

La giovane artista americana è reduce dall’ennesimo grande successo. Dopo aver pubblicato il singolo Vampire, scalando le classifiche di tutto il mondo, ha dato alle stampe il suo secondo album, riscontrando un successo immediato. E contemporaneamente ha pubblicato, in questi giorni, non solo il nuovo singolo Get Him Back!, ma anche le date del suo nuovo Guts World Tour 2024.

Olivia Rodrigo in tour nel 2024: la data e i biglietti in Italia

“Quando stavo scrivendo Sour ero nuova a questo lavoro e avevo il cuore spezzato“, ha raccontato di recente la cantautrice, parlando del suo nuovo disco: “Con questo mi sono invece concentrata più sull’aspetto della scrittura, che a volte include il non prendermi troppo sul serio ed essere più sfrontata con le parole“.

Parole che alimentano ancor di più l’attesa dei suoi fan per poter sentire dal vivo, finalmente in una grande location, il meglio del suo repertorio. La ventenne popstar sarà infatti protagonista nel 2024 di un unico concerto in Italia, all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna). La data da segnare con un circoletto rosso in calendario è il 9 giugno. Con lei, per l’evento di apertura, ci sarà la cantautrice californiana Remi Wolf. I biglietti per questo straordinario evento sono disponibili dal 21 settembre, previa registrazione al sito ufficiale della cantante.

Olivia ha litigato con Taylor Swift?

Nei giorni che hanno accompagnato la pubblicazione del nuovo album di Olivia Rodrigo si è parlato, più ancora che del suo lavoro, di un presunto litigio tra lei e la più grande popstar degli ultimi anni, Taylor Swift. Le due sono sempre state grandi amiche, si sono scambiate delle lettere in passato. Taylor ha anche regalato alla sua giovane collega un anello che aveva indossato durante la registrazione dell’album Red.

Ultimamente però sembra che le due si siano allontanate, al punto che alcuni fan si sono convinti che il testo di The Grudge parlerebbe di questa lite tra di loro. Una ricostruzione non confermata né smentita da Rodrigo in un’intervista rilasciata a Rolling Stone: “Sono molto tranquilla. Me ne sto per conto mio. Ho i miei quattro amici e mia madre, e sono davvero le uniche persone con cui parlo, sempre“.

