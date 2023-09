Alice Merton, le canzoni più famose della cantante tedesca: non solo No Roots, ecco le altre sue due grandi hit fino a oggi.

Anche se la sua carriera è agli inizi e ha ancora molto da raccontare, Alice Merton ha dimostrato di essere un’artista che sa cogliere le sfide. Le sue canzoni sono orecchiabili, ballabili e sono ascoltate dai giovani e non solo. Come non ricordare l’hit che l’ha lanciata dalla Germania a livello internazionale: No Roots. Oltre a questo iconico brano – che ci ha accompagnato per diversi mesi – abbiamo conosciuto anche altri due pezzi in particolare: Lash Out e Learn To Live.

Alice Merton: le canzoni migliori della cantante tedesca di No Roots

No Roots è un brano del 2016 che ha fatto conoscere Alice Merton a livello internazionale, contenuto nell’album Mint.

La canzone è stata scelta dall’azienda Volkswagen per lo spot della Golf nel 2018. È stata apprezzata in Europa e anche all’estero, raggiungendo la prima posizione in Ucraina.

Il video di No Roots:

C’è, poi, Lash Out, singolo pubblicato nel 2018 e fa parte – come No Roots – del primo album della cantante tedesca.

La canzone è stata scelta dalla compagnia telefonica 3 per i propri spot pubblicitari.

Il video di Lash Out:

Alice Merton: Learn To Live

Learn To Live è un altro singolo contenuto nel primo album della cantante, Mint.

L’artista – come da lei stesso rivelato – ha scritto questa canzone per uno scopo ben preciso: “Affrontare le mie paure e non avere timore di tutto. Mi ricorda che se hai paura di tutto nella vita, in realtà non vivrai“. Una bella lezione per una cantante che ha saputo mettersi alle spalle ogni timore per tentare di raggiungere un successo che l’ha resa una delle più talentuose emergenti degli ultimi anni.

Il video di Learn To Live:

