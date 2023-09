Willie Peyote riparte da Frecciarossa, il nuovo singolo che anticipa il nuovo tour nei club dell’autunno 2023.

Sarà un autunno ricco di impegni per Willie Peyote. Messa da parte l’estate, vissuta sulle ali del suo ultimo singolo, Picasso, il rapper torinese è pronto a tornare in rotazione radiofonica con un nuovo singolo, probabilmente un antipasto del futuro album, quello che succederà a Pornostalgia, uscito poco più di un anno fa.

S’intitola Frecciarossa e come un treno arriva puntuale per portarci ancora una volta nel mondo di uno degli artisti più originali dell’attuale scena rap italiana, per riscaldare l’atmosfera in attesa delle date del suo Non è (ancora) il mio genere Club Tour 2024.

Willie Peyote, Frecciarossa: il significato del nuovo singolo

“Certi pensieri al buio nascono per fotterti, come le zanzare sembrano elicotteri e non ti lasciano dormire“, canta il rapper torinese all’interno del suo nuovo brano, in rotazione radiofonica e disponibile sulle piattaforme streaming dal 15 settembre.

Willie Peyote

Poche righe che si riferiscono a una relazione tossica, una storia d’amore da cui è difficile uscire, quasi fosse una dipendenza. Ancora una volta, come spesso accade nelle sue canzoni, Peyote ha scelto di scrivere d’amore, analizzandone però quelle criticità che troppo spesso la narrativa romantica tende a sminuire, se non addirittura a negare del tutto.

Di seguito la copertina del suo nuovo brano, condivisa su Instagram:

Willie Peyote in tour: le date nei club

Questo nuovo brano, ma anche molti altri pezzi importanti del suo percorso artistico fin qui, faranno parte della scaletta del suo nuovo tour nei club, in partenza il prossimo 27 ottobre, prodotto e organizzato da Magellano Concerti. Un giro di concerti che, almeno nel titolo, riprende in parte il titolo del suo primo album, Non è il mio genere, il genere umano.

Di seguito il calendario completo con tutte le date:

– 27 ottobre al Vox di Nonantola (Modena)

– 6 novembre al Teatro della Concordia di Venaria Reale (Torino)

– 10 novembre al Fabrique di Milano

– 18 novembre al Gran Teatro Geox di Padova

– 20 novembre al Tuscany Hall di Firenze

– 25 novembre all’Orion di Ciampino (Roma)

– 1° dicembre all’Eremo Club di Molfetta (Bari)

– 2 dicembre alla Casa della musica di Napoli

I biglietti per questi concerti sono disponibili sul circuito TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati.

