L’annuncio arriva direttamente da Noemi che sui social manda in fermento tutti i suoi fan: è tutto pronto per Capodanno.

Mentre a Cagliari Marco Mengoni farà ballare i suoi fan nella serata di San Silvestro, nella città di Nuoro salirà sul palco l’amatissima Noemi che canterà fino allo scoccar della mezzanotte. “Ci vediamo in Sardegna per festeggiare insieme”, ha annunciato la stessa cantante sui social.

Nuoro accoglierà Noemi di San Silvestro

Quest’anno, è l’anno della Sardegna. La Regione ha deciso di festeggiare l’arrivo del nuovo anno con gli artisti più acclamati d’Italia, che si esibiranno in diverse città per dare un tocco speciale ad una delle notti più magiche.

Il 31 dicembre prossimo, è attesa Noemi a Nuoro, in piazza Vittorio Emanuele a partire dalle ore 21.30. “Ci vediamo in Sardegna per festeggiare insieme”, ha scritto l’artista romana su Facebook. L’evento – gratuito e aperto a tutti – è stato finanziato dall’amministrazione comunale, che ha stanziato circa 142mila euro per la sua organizzazione.

I commenti della politica: “Una serata promettente”

“Questo evento assume un’aura speciale, con Noemi come unica donna, al momento, tra gli spettacoli di fine anno in Sardegna. Un omaggio significativo, un tributo alle donne, soprattutto nella nostra città che ha dato i natali a Grazia Deledda”, ha dichiarato il sindaco di Nuoro, Andrea Soddu.

“Lo spettacolo di Noemi promette una serata speciale per tutti gli appassionati di musica”, aggiunge l’assessore alla Cultura e Turismo Salvatore Picconi.

“Ci auguriamo che sia di buon auspicio per un 2024 caratterizzato da una ricca proposta di eventi culturali e turistici, tra i quali si distinguerà l’Euroepade, evento di risonanza internazionale che conferirà ulteriore prestigio e valore alla nostra città”, conclude l’assessore di Nuoro.

La scaletta del concerto di Capodanno

Con sette album e diversi singoli di successo, il concertone di Capodanno a Nuoro con Noemi si preannuncia già come un evento imperdibile. I suoi grandi successi l’hanno fatta diventare un’artista di spicco nel panorama della musica italiana, aggiudicandosi prestigiosi premi e riconoscimenti.

Per il Concerto del 31 dicembre, in scaletta abbiamo tutti i brani più noti del suo repertorio, a partire da “Glicine” che l’artista portò in gara al Festival di Sanremo del 2021.

“Glicine è per me la punta dell’iceberg, è un pezzo su cui ho puntato moltissimo e quando sono salita sul palco di Sanremo ero molto emozionata, perché portavo con me tanta roba. Questo glicine, che ha grandissime radici, come possono essere le nostre consapevolezze, ma ha dei fiori super fragili che sono poi le nostre emozioni, mi ha rappresentata molto bene, mi sentivo davvero centrata in questa immagine”, affermava due anni fa Noemi a RTL 102.5.

