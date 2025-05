Il giovane talento Nicolò Filippucci: dall’esperienza ad Amici 24 al lancio del suo primo EP.

Nicolò Filippucci, giovane cantautore umbro, ha conquistato l’attenzione di pubblico e critica grazie alla sua partecipazione ad Amici 24. Ora, con il lancio del suo primo EP intitolato Un’ora di follia, disponibile dal 23 maggio, l’artista si prepara a un tour instore che lo porterà in venti città italiane. Questo progetto discografico segna un importante traguardo nella carriera di Nicolò, rappresentando una sintesi perfetta del suo stile musicale che spazia tra pop, soul e accenti rock.

L’EP si compone di sei tracce che raccontano storie di relazioni complesse e sentimenti irregolari, delineando una mappa emotiva dell’amore. Con una voce che riesce a esprimere l’inesprimibile, Nicolò si prepara a incontrare i fan dal vivo, offrendo loro l’opportunità di scoprire l’essenza della sua musica.

Il debutto discografico e l’importanza di Amici 24

Nicolò Filippucci, nato a Corciano nel 2007, ha saputo affermarsi come una delle voci più autentiche del talent show Amici 24. Questo trampolino di lancio gli ha permesso di farsi conoscere per la sua scrittura cruda e sincera. Un’ora di follia, il suo primo EP, non è solo un debutto discografico, ma un manifesto emotivo che riflette le sue esperienze e le sue emozioni.

Disponibile sia in formato fisico che digitale, l’EP è stato pubblicato sotto le etichette Not Your Sound, Ada Music Italy e Warner Music Italy. Il singolo omonimo, già in rotazione radiofonica, racconta una relazione al limite, caratterizzata da silenzi e scelte dolorose, rappresentando un perfetto esempio dello stile narrativo di Nicolò.

Il contenuto dell’EP: tra successi e nuovi brani

L’EP di Nicolò Filippucci include sei brani che alternano successi già noti a due inediti. Tra le canzoni più apprezzate troviamo Non mi dimenticherò, che ha già raggiunto 1,3 milioni di stream su Spotify, e Cuore bucato, scritto in collaborazione con Giordana Angi, con 1,4 milioni di stream.

Giordana Angi

Gli inediti Occhi stanchi e Mi sono innamorato di te completano un’opera che esplora l’amore nei suoi aspetti più complessi. La collaborazione con il team ITACA, composto da Federico Mercuri, Giordano Cremona, Eugenio Maimone e Samuel Balice, ha permesso di dare vita a un racconto musicale in cui dolore e desiderio convivono, evidenziando la capacità di Nicolò di trasformare la propria fragilità in forza.

Un tour instore per incontrare i fan

Per celebrare il lancio del suo primo EP, Nicolò Filippucci ha organizzato un tour instore che lo porterà in giro per l’Italia. Questa iniziativa offre ai fan l’opportunità di incontrare il giovane cantautore e di ascoltare dal vivo le canzoni di Un’ora di follia. Tra le date in programma, si segnalano i concerti a Bari, Piove di Sacco e Milano.

Il tour rappresenta un’occasione unica per Nicolò di entrare in contatto diretto con il suo pubblico, che lo ha sostenuto fin dai primi passi della sua carriera. Con una voce che racconta l’inesprimibile, Nicolò Filippucci si prepara a lasciare un segno indelebile nel panorama musicale italiano.