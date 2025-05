Michele Bravi lancia il nuovo singolo ‘Popolare’ in collaborazione con Mida, con atmosfere ispirate da viaggi tra Brasile e New Orleans.

Michele Bravi torna a far parlare di sé con il suo nuovo singolo ‘Popolare’, una collaborazione con il giovane talento Mida, disponibile in radio e piattaforme digitali dal 23 maggio. Questo progetto musicale, nato tra i vibranti scenari del Brasile e i festosi suoni di New Orleans, promette di offrire un’esperienza unica. L’artista ha saputo fondere stimoli culturali e sonori per creare un brano che celebra la vita e l’inclusività, riflettendo il suo continuo desiderio di esplorazione artistica e personale.

Un viaggio musicale tra Brasile e New Orleans

Il singolo ‘Popolare’ non è semplicemente un brano, ma il risultato di un viaggio fisico e spirituale che Michele Bravi ha intrapreso tra due delle località più iconiche del mondo: il Brasile e New Orleans. Questi luoghi, noti per le loro celebrazioni ricche di energia e colore, come la Festa de Iemanja di Salvador e il Mardi Gras, hanno contaminato la visione creativa dell’artista. Le atmosfere di questi eventi, con la loro miscela di cultura, spiritualità e arte di strada, hanno permeato il nuovo singolo, rendendolo un’ode alla diversità e alla vitalità umana.

Mida: una collaborazione che amplifica l’entusiasmo

In ‘Popolare’, Michele Bravi ha voluto al suo fianco Mida, un artista emergente dalla voce calda e potente, che ha saputo interpretare e amplificare l’entusiasmo del brano. Nato a Caracas e con un background venezuelano, Mida porta con sé un bagaglio culturale ricco e variegato, che si sposa perfettamente con le intenzioni di Bravi. Questo incontro artistico non è solo una collaborazione musicale, ma un vero e proprio scambio culturale, dove l’inclusività e l’energia travolgente sono protagoniste.

Il cantante italiano Christian Prestato in arte Mida a Milano – notiziemusica.it

Un videoclip che celebra la popolarità

Il videoclip di ‘Popolare’ si preannuncia come un’esplosione di colori e personaggi, coinvolgendo volti noti della tv, musica, cinema, sport e entertainment. Questi protagonisti, uniti dall’istinto alla trasversalità e al folklore, interpretano la canzone con il loro stile unico. L’obiettivo è creare un’opera visiva che rispecchi l’anima del brano: un inno alla popolarità intesa come inclusività e condivisione.