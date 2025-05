Sta per iniziare il tour estivo 2025 di Ghali: scopriamo quali sono le date in programma e quale sarà la scaletta delle canzoni.

Dopo aver conquistato i palasport italiani con un tour autunnale che ha visto quasi tutte le date andare sold out, Ghali è ora pronto a conquistare la bella stagione con il suo attesissimo tour estivo 2025. Il rapper italo-tunisino ha infatti in programma molti concerti che lo porteranno ad esibirsi nei principali festival della penisola. Scopriamo le date in programma e la scaletta delle canzoni.

Ghali: le date del tour estivo 2025

Il tour estivo 2025 porterà Ghali ad esibirsi in alcune delle location più emblematiche d’Italia. Questo viaggio attraverso la penisola sarà un’occasione unica per vivere la musica del rapper dal vivo e ascoltare in live i suoi nuovi singoli.

Ecco quali sono le date in programma:

31 maggio Cortona (AR), Cortona Comics

4 luglio Codropo (UD), Villa Manin

5 luglio Padova, Sherwood Festival

11 luglio Lucca, Lucca Summer Festival

12 luglio Alba (CN), Collisioni Festival

15 luglio Roma, Rock in Roma

25 luglio Barletta, The Best Music Festival c/o Fossato del Castello

26 luglio Baia Domizia (CE), Arena dei Pini

12 agosto Catania, Sotto il Vulcano Fest c/o Villa Bellini

13 agosto Roccella Jonica (RC), Roccella Summer Festival

23 agosto Campobasso, Area Eventi Nuovo Romagnoli

29 agosto San Benedetto del Tronto (AP), San B. Sound

20 settembre Milano, Fiera Milano Live

Ghali Sanremo 2024

La scaletta delle canzoni

I fan possono aspettarsi una selezione di brani che comprenderà sia i grandi successi del passato come “Ninna Nanna”, “Habibi” e “Cara Italia”, sia i nuovi pezzi contenuti in “Pizza Kebab Vol. 1”, tra cui il singolo “Niente Panico” ma anche la nuovissima uscita “Chill”. Ecco la scaletta dei concerti: