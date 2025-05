Il cantautore Settembre celebra lo scudetto del Napoli con un nuovo singolo per l’estate: un mix di urban e pop che promette emozioni intense.

Settembre, il talentuoso cantautore napoletano che ha conquistato la scena musicale italiana, è pronto a sorprendere ancora una volta il suo pubblico con un nuovo singolo. A pochi mesi dalla sua vittoria tra le Nuove Proposte di Sanremo 2025 con il brano “Vertebre”, Settembre si prepara a lanciare una nuova canzone che promette di diventare la colonna sonora dell’estate.

Questo pezzo, prodotto in collaborazione con Isola degli Artisti/ADA/Warner, è un perfetto connubio tra sonorità urban e pop, e racconta una storia di innamoramento improvviso e travolgente, ambientata tra i vicoli di Napoli. Il singolo, attesissimo dai fan, è stato anticipato da un video su TikTok che ha rapidamente raccolto migliaia di visualizzazioni.

La promessa di Settembre: un’anteprima su TikTok per celebrare lo scudetto del Napoli

In un gesto di sincera passione verso la sua città, Settembre ha deciso di legare il lancio del suo nuovo singolo al trionfo del Napoli nel campionato di calcio. Alla vigilia della vittoria dello Scudetto, il cantautore ha condiviso un’anteprima del brano su TikTok, accompagnata dalla frase: “E se il Napoli stasera vince lo scudetto la faccio uscire”.

Andrea Settembre

Dopo il trionfo della squadra partenopea, Settembre ha mantenuto la sua promessa, pubblicando un ulteriore video in cui annunciava il suo arrivo a Napoli per festeggiare. Questo approccio ha creato un’attesa febbrile tra i fan, dimostrando ancora una volta il suo legame indissolubile con la città e con i suoi abitanti.

Un testo che unisce tradizione partenopea e linguaggio contemporaneo

La nuova canzone di Settembre, sebbene non ancora ufficialmente distribuita, ha già conquistato il pubblico grazie al suo testo coinvolgente che racconta la magia di un incontro improvviso. Le parole dipingono una notte napoletana che sembra non finire mai, tra vicoli e club, catturando l’essenza di un innamoramento fulmineo. Con una fusione di dialetto e italiano, il brano offre una dedica appassionata che esprime un sentimento potente e senza filtri. Lo stile diretto e viscerale è in linea con la cifra espressiva di Settembre, che riesce a mescolare la tradizione cantautorale partenopea con un linguaggio moderno e accattivante. Questa capacità di connettere passato e presente rende la sua musica unica nel panorama musicale contemporaneo.

Prossimi impegni live: appuntamenti da non perdere

Con l’estate alle porte, Settembre non si ferma al solo lancio del nuovo singolo. Il cantautore sarà infatti protagonista di diversi eventi live, tra cui una performance al rinomato Padova Pride Village nel mese di giugno. Questi appuntamenti offrono ai fan l’opportunità di vivere in diretta l’energia e la passione che Settembre porta sul palco.

La sua presenza scenica, unita a un repertorio ricco di emozioni, promette di regalare momenti indimenticabili a chiunque abbia la fortuna di assistere ai suoi concerti. Con una carriera in continua ascesa, Settembre si conferma come uno dei nomi più interessanti e innovativi del panorama musicale italiano.