Lancio del tour estivo “Kiss Kiss Way” 2025: un viaggio musicale attraverso l’Italia per celebrare la diversità e la connessione con il pubblico.

Il 2025 segna l’inizio di Kiss Kiss Way, un ambizioso tour estivo lanciato da Radio Kiss Kiss che promette di portare la magia della musica e dell’intrattenimento in diverse città italiane. Questo evento itinerante offre una combinazione unica di musica dal vivo e coinvolgimento diretto del pubblico, trasformando ogni tappa in un vero e proprio “villaggio Kiss Kiss”.

Con artisti di calibro nazionale e internazionale, le città ospitanti diventano il cuore pulsante dell’estate, offrendo eventi gratuiti che uniscono la comunità e celebrano la musica come linguaggio universale.

Un tour attraverso l’Italia: date e location principali del Kiss Kiss Way 2025

Il calendario ufficiale del Kiss Kiss Way 2025 prevede una serie di tappe in alcune delle più affascinanti località italiane. Si parte da Napoli con due serate in Piazza del Plebiscito il 30 e 31 maggio, seguite da Torino in Piazza Castello il 14 e 15 giugno. Il tour proseguirà a Corigliano-Rossano presso Il Palmeto il 28 e 29 giugno, per poi spostarsi a Baia Domizia l’11 e 12 luglio. Il gran finale è previsto a Golfo Aranci il 26 e 27 luglio. Ogni evento inizierà alle ore 21:00, con una scaletta di artisti che promette di incantare il pubblico presente.

Artisti di spicco per la serata del 31 maggio a Napoli

La serata del 31 maggio a Napoli sarà un evento straordinario con una lineup di artisti eccezionali. Tra questi, il duo modenese Benji & Fede, tornato insieme dopo una pausa, con il loro sound pop che ha conquistato il pubblico italiano. Seguiranno i Bnkr44, un collettivo musicale che mescola pop, indie e drum and bass, noti per le loro collaborazioni con artisti come Ghali e Tedua.

Benji & Fede

Carl Brave, con il suo mix unico di rap e cantautorato, porterà la sua visione fresca e autentica della vita romana. La serata vedrà anche la partecipazione di Francesca Michielin, una delle artiste più versatili del panorama musicale italiano, e Francesco Gabbani, noto per il suo stile ironico e riflessivo.

Un panorama musicale variegato: dalla dance all’indie, passando per il rock e il soul

Il Kiss Kiss Way rappresenta un’occasione unica per esplorare una vasta gamma di generi musicali. Tra gli artisti in programma, spicca Gabry Ponte, figura centrale nella scena dance internazionale, che promette di far ballare il pubblico con i suoi ritmi elettronici.

La lineup include anche band emergenti come i Les Votives e artisti consolidati come Noemi e Olly, noti per il loro contributo alla musica d’autore italiana. Non mancheranno vibranti performance di gruppi internazionali come i Skunk Anansie e i Planet Funk, che porteranno sul palco il loro sound inconfondibile. Il Kiss Kiss Way a Napoli si preannuncia come un evento imperdibile, capace di celebrare la diversità e la ricchezza della musica contemporanea in un contesto di festa e condivisione.