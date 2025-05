L’incontro tra l’icona musicale italiana Iva Zanicchi e il duo di deejay A-Clark & VINNY: la sorprendente collaborazione nel singolo “Dolce Far Niente”.

L’energia di Iva Zanicchi, una delle voci più amate della musica italiana, si intreccia con il sound moderno del duo di deejay A-Clark & VINNY nel nuovo singolo “Dolce Far Niente“. Disponibile dal 2 maggio, questo brano prodotto da Time Records unisce melodie italiane e ritmi afro travolgenti. L’uscita è accompagnata da un’intervista radiofonica con Antonella Caramia e Mauro DalSogno su Radio Norba, fissata per il 27 maggio. Questa collaborazione non è solo un omaggio alla “dolce vita” italiana, ma una vera e propria rivoluzione musicale per l’iconica cantante.

Unione di mondi musicali: la nascita di “Dolce Far Niente”

Il nuovo singolo “Dolce Far Niente” rappresenta un incontro tra tradizione e modernità. Da un lato, abbiamo Iva Zanicchi, una figura leggendaria della musica italiana, conosciuta per la sua voce potente e la capacità di spaziare tra generi diversi. Dall’altro, il duo di deejay e producer A-Clark & VINNY, celebri per il loro sound Afro-House che ha conquistato TikTok con remix virali. La canzone è una fusione di melodie italiane e ritmi afro, capace di far venire voglia di ballare. Iva Zanicchi ha dichiarato: “È una canzone che unisce melodie italiane a un ritmo afro travolgente, che ti fa venire voglia di ballare”.

A-Clark, Iva_Zanicchi e VINNY con il nuovo singolo “Dolce far niente” – notiziemusica.it

Il processo creativo: dalla doccia all’estate italiana

L’idea di “Dolce Far Niente” è nata quasi per caso, durante un momento di creatività esplosiva per A-Clark & VINNY. “Eravamo in un periodo creativo esplosivo”, ha spiegato A-Clark. Il duo stava remixando grandi classici italiani usando l’intelligenza artificiale quando, sotto la doccia, è nato il ritornello che ha dato vita al brano.

L’incontro con Iva Zanicchi ha dato il tocco finale, creando una canzone che evoca la dolce vita italiana. Il risultato è un mix di atmosfere vintage e ritmi moderni, con violini e chitarre che si fondono con le percussioni Afro-House, offrendo una colonna sonora perfetta per un’estate nostalgica.

Il testo e la firma musicale di “Dolce Far Niente”

Il testo, scritto da Alessandro Caruso, insieme alla musica composta da Giuseppe Castrovinci, Giuliano Mormino e Vincenzo Lo Nardo, racconta una storia d’amore estiva con un tocco di nostalgia. La canzone è un richiamo alla “dolce vita” italiana, con un sound che combina elementi vintage e ritmi moderni. VINNY ha aggiunto che il brano è stato lavorato come uno dei loro remix per TikTok, creando qualcosa di unico e perfetto per essere ascoltato al tramonto su una spiaggia d’estate. Iva Zanicchi non vede l’ora di portare la canzone in giro durante l’estate, condividendo questo nuovo capitolo musicale con il pubblico.