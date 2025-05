Jovanotti torna con un singolo estivo che mescola ritmi travolgenti, testi enigmatici e una fusione unica di emozioni e leggerezza per un’esperienza musicale coinvolgente e unica.

Il celebre cantautore italiano Jovanotti ha lanciato il suo nuovo singolo, Occhi a cuore, disponibile a partire dal 16 maggio su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica. Questa nuova traccia, prodotta sotto le etichette Soleluna e Island, rappresenta una svolta nella discografia dell’artista, combinando sonorità innovative con un testo profondo e accattivante. Occhi a cuore si presenta come un mix esplosivo di emozioni, perfetto per la stagione estiva, grazie alla sua capacità di unire leggerezza e intensità in un crescendo di ritmi e melodie travolgenti.

Un cocktail musicale unico

Descritta come un vero e proprio frullato di emozioni, Occhi a cuore si distingue per la sua capacità di fondere diversi generi musicali, creando un cocktail esoterico ed estatico. La canzone incorpora echi di new wave e un sound liberatorio che si accompagna a un testo ricco di significati nascosti.

Jovanotti – www.notiziemusica.it

Jovanotti riesce a combinare un’emozione forte e profonda con una leggerezza estrema che esplode nel ritornello, offrendo agli ascoltatori una sintesi energetica del suo stile musicale, senza mai rinunciare alla sua identità artistica. Questa traccia, con la sua struttura unica e i suoi cambi di ritmo, riesce a sorprendere e coinvolgere il pubblico, mantenendo alta l’attenzione dall’inizio alla fine.

Un brano che invita a vivere il momento presente

Uno degli aspetti più intriganti di Occhi a cuore è la sua natura enigmatica e stratificata. La canzone è stata descritta da Lorenzo: «Occhi a cuore è una canzone con il doppiofondo, come le auto dei contrabbandieri che passano le frontiere».

Il ritornello si presenta come un emoji/meme che contrabbanda il concetto di qui e ora, un tema caro a diverse generazioni di ascoltatori, dai figli dei fiori ai pellegrini del Monte Analogo, fino ai meditanti danzanti. Jovanotti, con questa canzone, invita il pubblico a vivere intensamente il momento presente, abbracciando la gioia e l’energia della musica come un mezzo per connettersi con se stessi e con gli altri.

Un videoclip che è un viaggio nel tempo

Grazie alla sua capacità di mescolare sonorità diverse e a un testo ricco di significati, il singolo promette di diventare una delle hit dell’estate, capace di coinvolgere e ispirare un pubblico sempre più ampio. Jovanotti dimostra ancora una volta il suo talento nel creare brani che riescono a toccare il cuore degli ascoltatori, rendendo Occhi a cuore una canzone da non perdere.

Il videoclip in questione è stato realizzato da YouNuts!, un collettivo noto per la sua capacità di creare contenuti visivi accattivanti e ricchi di significato. Girato in una location emblematica come l’Unipol Forum di Milano, il video gioca con l’immaginario, l’ironia e le estetiche tipiche degli anni ’70, creando un vero e proprio “trip visivo” per lo spettatore.

Questa scelta stilistica non è casuale, ma vuole essere un omaggio a un decennio che ha segnato in modo indelebile la cultura pop e l’estetica musicale, influenzando generazioni di artisti e appassionati.

Una delle presenze più notevoli nel video è quella di Teresa Cherubini, figlia dell’artista Lorenzo.