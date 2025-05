Miley Cyrus racconta di un incidente sorprendente e delle gravi conseguenze sulla sua salute dopo le riprese di un video musicale.

Miley Cyrus, celebre cantante e icona pop, ha recentemente rivelato un episodio drammatico legato alla sua salute, avvenuto in seguito alle riprese di un video musicale. Durante una recente intervista al “Jimmy Kimmel Live!“, ha condiviso come una scelta apparentemente innocua abbia portato a un’improvvisa e grave infezione, costringendola al ricovero in terapia intensiva.

La decisione di girare sulla Hollywood Walk of Fame

In previsione del lancio del suo nuovo album, “Something Beautiful”, previsto per il 30 maggio, Miley Cyrus ha deciso di girare alcune scene del video musicale sulla celebre Hollywood Walk of Fame. La scelta di effettuare le riprese di notte è stata motivata dal desiderio di evitare la folla e contenere i costi. Tuttavia, questo approccio ha portato a conseguenze inattese.

Durante le riprese notturne, l’esposizione a condizioni ambientali poco favorevoli potrebbe aver contribuito alla serie di eventi che hanno minacciato la sua salute. Le riprese in un luogo così iconico, ma anche potenzialmente insicuro di notte, hanno dimostrato come una decisione logistica possa avere ripercussioni significative.

Miley Cyrus

Poco dopo le riprese, Miley Cyrus ha iniziato a manifestare sintomi preoccupanti che si sono sviluppati in modo rapido e aggressivo. Durante il Giorno del Ringraziamento, la cantante ha notato che la sua gamba iniziava a deteriorarsi, in particolare intorno al ginocchio. La situazione si è aggravata al punto da richiedere il ricovero in terapia intensiva.

I medici, sorpresi dalla gravità dell’infezione, hanno interrogato Miley sulle possibili cause. La cantante ha immediatamente collegato il suo stato di salute all’esperienza recente delle riprese sulla Walk of Fame. Questo legame ha sottolineato i rischi nascosti dietro le quinte delle produzioni musicali.

Le riflessioni di Miley Cyrus

Durante l’intervista, Miley Cyrus ha espresso il suo stupore riguardo all’accaduto. Ha riflettuto su come una semplice decisione lavorativa, come quella di girare un video in un luogo pubblico di notte, possa portare a conseguenze impreviste e talvolta gravi.

La cantante ha colto l’occasione per ringraziare il personale medico per le cure ricevute, assicurando ai suoi fan che è sulla via del recupero e determinata a tornare sulla scena. Questo episodio ha messo in luce non solo l’importanza della salute e della sicurezza nel mondo dello spettacolo, ma anche la resilienza e la determinazione di Miley nel continuare a seguire la sua passione per la musica nonostante le avversità.