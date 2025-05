Luchè, tour 2025: tutti i dettagli su date e scaletta

Luchè sta per iniziare il suo tour 2025: scopriamo tutti i dettagli sulle date in programma e sulla scaletta delle canzoni.

Luchè, rapper partenopeo membro dei Co’Sang, è pronto ad iniziare il suo tour estivo 2025. L’artista ha deciso di iniziare questa nuova avventura partendo proprio con un concerto nello Stadio Maradona di Napoli che si preannuncia un evento imperdibile. Scopriamo tutti i dettagli sulle date in programma e sulla scaletta delle canzoni!

Luchè: le date del tour estivo 2025

Il tour estivo 2025 di Luchè sarà un’occasione imperdibile per i fan del rapper per ascoltare dal vivo le canzoni del suo ultimo album “Il mio lato peggiore” pubblicato il 16 maggio da Warner Music Italy. La tournée prenderà il via con il concerto allo Stadio Maradona di Napoli e poi proseguirà con tappe nelle principali città italiane.

Ecco tutte le date in programma:

5 giugno Napoli, Stadio Diego Armando Maradona

22 luglio 2025 Termoli (CB), TERMOLI SUMMER FESTIVAL

31 luglio 2025 Roma, Cavea Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone

8 agosto 2025 Riccione (RN), VERSUS FESTIVAL

16 agosto 2025 Gallipoli (LE), Raffo Parco Gondar

21 agosto 2025 Diamante (CS), Teatro dei Ruderi

29 agosto 2025 Castellammare del Golfo (TP), CASTELLAMMARE MUSIC FEST

4 settembre 2025 Empoli (FI), BEAT FESTIVAL

15 settembre 2025 Assago (MI), Unipol Forum

La scaletta delle canzoni

La selezione di brani che verranno proposti comprenderà sia i più grandi successi di Luchè che le sue hit più recenti contenute nell’ultimo album. Ecco la scaletta delle canzoni: