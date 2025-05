Il nuovo singolo “Luna Rossa” dei Bnkr44 segna una svolta nel loro repertorio con un’atmosfera notturna e malinconica, esplorando temi di amore e nostalgia.

I Bnkr44, gruppo musicale originario di Empoli, stanno per tornare sotto i riflettori dell’estate con il loro ultimo singolo, “Luna Rossa”. Disponibile dal 23 maggio su tutte le piattaforme digitali e in radio, il brano si distingue per la sua atmosfera notturna e malinconica, abbinata a un ritmo veloce e morbido.

Scritto da Edoardo D’Erme, Davide Petrella insieme a Erin, Piccolo e Fares, e prodotto dal pluripremiato produttore Matt Cohn, noto per il suo lavoro con artisti del calibro di The Weeknd e SZA, “Luna Rossa” promette di far parlare di sé. Questo singolo non è solo una nuova aggiunta al repertorio della band, ma segna un’evoluzione significativa nel loro stile musicale.

Una nuova direzione per i Bnkr44

Con “Luna Rossa”, i Bnkr44 si avventurano in un territorio musicale che combina una melodia avvolgente con una narrazione intensa. La canzone racconta una storia d’amore che sembra giunta al termine, ma dove i protagonisti cercano di ritrovare una scintilla per una notte. Questo tema di nostalgia e ricerca di connessione è un riflesso della maturazione artistica del gruppo.

La band ha descritto “Luna Rossa” come una canzone che unisce velocità e morbidezza, creando un contrasto affascinante che cattura l’ascoltatore. La scelta di collaborare con Matt Cohn, produttore di fama mondiale, sottolinea l’ambizione dei Bnkr44 di crescere e innovare nel panorama musicale contemporaneo.

Tocca il Cielo: un album ricco di collaborazioni

“Luna Rossa” fa parte dell’album “Tocca il Cielo“, un progetto che evidenzia la volontà dei Bnkr44 di esplorare nuovi orizzonti musicali. L’album include duetti con artisti come Tedua, Emma Nolde e Pino d’Angiò, offrendo un mix di stili e influenze.

Elodie durante la prima serata del Festival di Sanremo 2025 – notiziemusica.it

Il brano “Capolavoro”, primo singolo dell’album, si distingue per il suo messaggio profondo sul significato del successo e dell’importanza delle connessioni umane. Con un video girato in Corea del Sud, “Capolavoro” ha messo in luce l’internazionalità della band. “Tocca il Cielo” riflette la determinazione del gruppo a raggiungere nuove vette, pur consapevoli delle sfide e delle illusioni che il successo porta con sé.

Un viaggio musicale tra esperienze e ambizioni

I Bnkr44 hanno descritto il loro percorso musicale come un viaggio fatto di scrittura, esplorazione e crescita personale. Nei due anni di lavoro su “Tocca il Cielo”, la band ha creato e registrato in diverse parti del mondo, tra cui Milano, la Corea, la Francia e al mare, prima di tornare nella loro Villanova. Questo itinerario ha permesso loro di assorbire influenze diverse, arricchendo il loro sound e la loro visione artistica.

La tracklist dell’album, che include brani come “WOW”, “Right Way” e “Mare di Chiodi” con Emma Nolde e Tedua, dimostra la varietà e la complessità della loro musica. Con “Tocca il Cielo”, i Bnkr44 non solo cercano di conquistare nuove vette, ma vogliono anche condividere il loro viaggio con i fan, mostrando che la vera soddisfazione sta nel percorso stesso.