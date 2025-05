Marco Mengoni: annunciate nuove date del suo tour europeo 2025

Marco Mengoni ha sorpreso i fan annunciando cinque nuove date italiane del suo tour europeo 2025: scopriamo tutti i dettagli.

L’autunno segna un momento importante per i fan della musica live con l’annuncio di cinque nuove date italiane del tour di Marco Mengoni. Queste si aggiungono all’itinerario già ricco del cantante, promettendo di portare l’energia e la passione caratteristiche dei suoi concerti in diverse città d’Italia. Ecco tutti i dettagli.

Marco Mengoni, tour 2025: si arricchisce il calendario italiano

Il tour di Marco Mengoni si estende con l’inserimento di cinque attesissime date nei principali palasport italiani. Questa nuova serie di concerti vedrà il cantante esibirsi in varie città, partendo da Milano il 12 ottobre per poi proseguire verso Pesaro, Bologna, Firenze e concludersi nella capitale, Roma, il 9 novembre. Un tour che, oltre a confermare la passione e il seguito di cui gode Mengoni, promette di essere uno degli eventi live più significativi di questo autunno per gli appassionati di musica.

Marco Mengoni al Festival di Sanremo 2024 – www.notiziemusica.it

Ecco tutte le date in programma del tour europeo 2025 di Marco Mengoni:

8 ottobre – Torino, Inalpi Arena

12 ottobre – Milano, Unipol Forum

21 ottobre – Pesaro, Vitrifrigo Arena

22 ottobre – Pesaro, Vitrifrigo Arena

24 ottobre – Bologna, Unipol Arena

28 ottobre – Firenze, Mandela Forum

29 ottobre – Firenze, Mandela Forum

2 novembre – Eboli, Palasele

8 novembre – Roma, Palazzo dello Sport

9 novembre – Roma, Palazzo dello Sport

19 novembre – Ginevra, Arena

21 novembre – Stoccarda, Hanns-Martin-Schleyer-Halle

22 novembre – Düsseldorf, Mitsubishi Electric Halle

24 novembre – Zurigo, Hallenstadion

26 novembre – Francoforte, Festhalle

27 novembre – Monaco di Baviera, Olympiahalle

30 novembre – Bruxelles, Forest National

1 dicembre – Utrecht, TivoliVredenburg

3 dicembre – Parigi, Salle Pleyel

5 dicembre – Esch-sur-Alzette, Rockhal

7 dicembre – Londra, O2 Forum Kentish Town

10 dicembre – Madrid, Palacio Vistalegre

I dettagli sui biglietti

Per chi non vuole perdere l’occasione di vedere Marco Mengoni dal vivo, i biglietti per le nuove date saranno disponibili secondo un calendario ben preciso. I titolari di carta Mastercard avranno l’opportunità di accedere a una prevendita anticipata dalle ore 15 di lunedì 26 maggio, garantendosi così il posto agli eventi. La vendita generale si aprirà sul sito di Live Nation dalle ore 16 di mercoledì 28 maggio.