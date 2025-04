La scaletta dei concerti del tour 2025 dei Negrita

I Negrita hanno iniziato il loro tour 2025: scopriamo le tappe in programma e la scaletta dei prossimi concerti.

Fondati nei primi anni ’90, i Negrita hanno attraversato decenni di musica, riuscendo sempre a mantenere viva la propria vena artistica e la connessione con il pubblico. Per il 2025 il gruppo rock ha annunciato un tour ricco di date che promette di essere un evento memorabile nella loro carriera. Scopriamo quali sono le tappe in programma e quale sarà la scaletta delle canzoni che porteranno sul palco!

Negrita: le date del tour 2025

La band ha scelto di dare il via al loro “Canzoni per anni spietati” tour 2025 all’Atlantico di Roma l’8 aprile, per poi concludere il 2 maggio al Vox Club di Nonantola. Le date selezionate per il tour attraversano l’Italia da Sud a Nord, toccando città come Napoli, Ravenna, Milano, Firenze, e molte altre.

Negrita

Questa serie di concerti rappresenta una grande occasione per i fan di vivere dal vivo l’energia dei Negrita, che hanno dimostrato ancora una volta la loro capacità di riunire diverse generazioni attorno alla loro musica. Ecco tutte le date in programma:

9 aprile – Casa Della Musica, Napoli;

12 aprile – GNX Arena, Ravenna;

13 aprile – Alcatraz, Milano;

15 aprile – Teatro Cartiere Carrara, Firenze;

16 aprile – Teatro Concordia, Venaria (TO);

18 aprile – Teatro Clerici, Brescia;

19 aprile – Gran Teatro Geox, Padova;

24 aprile – Palasport, Rovereto (TN);

1 e 2 maggio – Vox Club, Nonantola (MO).

Nuovo album e vecchi successi

La tournée è anche l’occasione per i Negrita di presentare al pubblico il loro ultimo lavoro discografico, “Canzoni per anni spietati“, confermando l’incessante voglia di esplorare nuovi orizzonti musicali senza mai perdere di vista le proprie radici. La scaletta del tour 2025 alternerà i brani di questo nuovo album ai più grandi successi della band, come “Rotolando verso Sud“, “Ho imparato a sognare” e “Gioia infinita“.

Di seguito vi presentiamo la probabile scaletta delle canzoni del tour 2025 dei Negrita: