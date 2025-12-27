Neffa torna nei club

Sei appuntamenti imperdibili nella primavera 2026: annunciato il “Club Tour 2026 – Universo Neffa.

Dopo il trionfo del concerto sold out all’Unipol Forum di Milano, dove ha regalato al pubblico un live indimenticabile arricchito dalla presenza di numerosi ospiti, Neffa è pronto a tornare sul palco con una nuova avventura musicale. L’artista ha annunciato oggi il Club Tour 2026 – Universo Neffa, prodotto da Vivo Concerti, che toccherà sei dei più importanti club italiani nella prossima primavera.

Il tour rappresenterà un’occasione unica per immergersi nell’universo sonoro di uno degli artisti più influenti e innovativi della musica italiana. Sul palco, Neffa proporrà un percorso attraverso tutta la sua discografia, dai brani del recente album Canerandagio (Numero Uno/Sony Music Italy) fino ai classici intramontabili che hanno segnato la storia della musica italiana.

Neffa

I fan potranno vivere un’esperienza coinvolgente tra l’energia funk, le vibrazioni hip hop e le inconfondibili sonorità groove soul che hanno reso Neffa un punto di riferimento nella scena musicale del nostro paese. La dimensione intima dei club permetterà di apprezzare al meglio la maestria di un artista che ha saputo mescolare e reinventare generi diversi, lasciando un’impronta indelebile nella cultura musicale rap, soul e pop italiana.

Le date del tour

Il Club Tour 2026 – Universo Neffa prenderà il via il 5 marzo 2026 a Torino e si concluderà il 22 marzo a Bologna. Ecco il calendario completo:

Giovedì 5 marzo 2026 – Torino, Teatro Concordia

– Torino, Teatro Concordia Domenica 8 marzo 2026 – Firenze, Teatro Cartiere Carrara

– Firenze, Teatro Cartiere Carrara Mercoledì 11 marzo 2026 – Roma, Atlantico Live

– Roma, Atlantico Live Venerdì 13 marzo 2026 – Napoli, Casa della Musica

– Napoli, Casa della Musica Lunedì 16 marzo 2026 – Milano, Alcatraz

– Milano, Alcatraz Domenica 22 marzo 2026 – Bologna, Estragon Club

Informazioni per l’acquisto dei biglietti

I biglietti per tutte le date del tour saranno disponibili in prevendita online su www.vivoconcerti.com a partire da venerdì 5 dicembre alle ore 14:00. Per chi preferisce l’acquisto presso i punti vendita fisici, i biglietti saranno disponibili nei punti vendita autorizzati da mercoledì 10 dicembre alle ore 11:00.

L’organizzatore raccomanda di acquistare i biglietti esclusivamente attraverso i circuiti di biglietteria autorizzati presenti nei comunicati ufficiali, declinando ogni responsabilità per acquisti effettuati al di fuori di questi canali.