Lucio Corsi è l’artista più cercato del 2025

Il cantautore toscano in vetta alle classifiche di “Un anno di ricerche 2025” su Google Italia.

Un traguardo straordinario che corona un anno di successi: Lucio Corsi è il personaggio e artista più cercato su Google Italia nelle classifiche di “Un anno di ricerche 2025”, l’analisi annuale che raccoglie le parole chiave che hanno caratterizzato le ricerche degli italiani sulla piattaforma.

Un riconoscimento significativo che certifica la crescente popolarità del cantautore toscano e arriva al termine di un 2025 ricco di soddisfazioni, culminato con la pubblicazione del nuovo singolo “Notte di Natale”, disponibile ora per Sugar Music.

“Notte di Natale”: una riflessione poetica sulle festività

Scritto da Lucio Corsi insieme a Tommaso Ottomano, “Notte di Natale” esplora la dimensione più intima e malinconica delle festività natalizie, ponendo l’attenzione sul tempo che scorre, sul bisogno di vicinanza e sulla solitudine che spesso accompagna questo periodo dell’anno. Con la scrittura poetica e cinematografica che lo contraddistingue, Lucio riscalda gli animi attraverso versi di rinascita, raccontati nei piccoli gesti quotidiani delle persone che ci circondano.

«È una storia (forse d’amore) ambientata nel vento freddo di dicembre, in quell’aria triste che mi piace tipica del periodo natalizio» racconta l’artista. “Nella canzone hanno recitato una luna, una star, un gatto, un cane, il vento freddo nel parcheggio del pub, una nuvola foulard, una mamma, un babbo e il tempo che altro non è che un treno perso nei pensieri suoi. L’ho scritta ad ottobre con Tommaso Ottomano, io al pianoforte e lui al basso. La luna che fa l’autostop in copertina è un disegno di Giulio Melani.”

Il disco live all’Abbazia di San Galgano

Il nuovo singolo segue la pubblicazione di “La Chitarra nella Roccia – Lucio Corsi dal vivo all’Abbazia di San Galgano”, disco live uscito il 14 novembre scorso e omonimo film concerto presentato in anteprima alla ventesima edizione della Festa del Cinema di Roma. Questi progetti offrono ai fan l’opportunità di rivivere l’emozione degli show dell’artista, in attesa dei nuovi tour previsti per il 2026.

Dopo aver concluso una lunga tournée estiva sui palchi dei principali festival italiani, Lucio Corsi si prepara a due importanti prime volte nella sua carriera.

Lucio Corsi si esibisce al Festival di Sanremo 2025 – notiziemusica.it

Tour Europeo 2026

A partire da gennaio 2026, l’artista sarà protagonista del suo primo tour nei club delle principali città europee. Il “Tour Europeo 2026” prenderà il via il 24 gennaio al Padiglione Conza di Lugano (Svizzera) e toccherà undici città in otto paesi diversi:

24 gennaio – Lugano (Svizzera), Padiglione Conza

– Lugano (Svizzera), Padiglione Conza 1° febbraio – Zurigo (Svizzera), Volkshaus

– Zurigo (Svizzera), Volkshaus 3 febbraio – Vienna (Austria), Simmcity

– Vienna (Austria), Simmcity 5 febbraio – Praga (Repubblica Ceca), Meet Factory

– Praga (Repubblica Ceca), Meet Factory 6 febbraio – Varsavia (Polonia), Proxima

– Varsavia (Polonia), Proxima 7 febbraio – Berlino (Germania), Heimathafen Neukolln (SOLD OUT)

– Berlino (Germania), Heimathafen Neukolln 9 febbraio – Bruxelles (Belgio), La Madeleine

– Bruxelles (Belgio), La Madeleine 10 febbraio – Londra (Regno Unito), O2 Shepherd’s Bush Empire

– Londra (Regno Unito), O2 Shepherd’s Bush Empire 11 febbraio – Lussemburgo (Lussemburgo), Den Atelier

– Lussemburgo (Lussemburgo), Den Atelier 13 febbraio – Amsterdam (Paesi Bassi), Q Factory

– Amsterdam (Paesi Bassi), Q Factory 15 febbraio – Parigi (Francia), Elysee Montmartre

Lucio Corsi – Palasport 2026

Il tour europeo sarà seguito dal primo tour nei palazzetti italiani, con tre appuntamenti imperdibili:

27 novembre – Firenze, Nelson Mandela Forum

– Firenze, Nelson Mandela Forum 5 dicembre – Roma, Palazzo dello Sport

– Roma, Palazzo dello Sport 11 dicembre – Milano, Unipol Forum

Un 2025 memorabile che si conclude con questo prestigioso riconoscimento di Google Italia e un 2026 che si preannuncia ancora più ricco di emozioni per Lucio Corsi e i suoi fan, pronti a seguirlo sui palchi d’Europa e nei principali palazzetti italiani.