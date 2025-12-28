Caparezza, il ritorno live nel 2026

Caparezza tornerà sui palchi italiani con oltre 20 date uniche e irripetibili nei principali festival della penisola.

Da venerdì 5 dicembre, “Pathosfera” di Caparezza entra ufficialmente in rotazione radiofonica. Il brano, estratto dal disco-fumetto “Orbit Orbit”, rappresenta uno dei capitoli più intensi e personali del nuovo progetto dell’artista pugliese, che fin dal primo ascolto ha conquistato i fan per la sua profondità emotiva e narrativa.

“Pathosfera” non è semplicemente una canzone, ma una riflessione sull’anestesia emotiva che caratterizza il nostro tempo. Il brano nasce dall’urgenza di recuperare la capacità di sentire in un mondo che sembra aver smarrito la sensibilità. Fuori dalla “pathosfera” – quella dimensione dove l’empatia ancora esiste – rischiamo di abituarci a tutto, persino all’orrore, diventando impermeabili non solo al dolore ma anche alla bellezza.

“Per un periodo mi sono reso conto di essere diventato troppo freddo, impermeabile alle emozioni, per proteggermi”, racconta Caparezza. “Non riuscivo più a percepire la bellezza intorno a me, nonostante tutto ciò che c’era di positivo. Ho capito che mi ero anestetizzato e che dovevo recuperare il contatto con i miei sentimenti”.

Il messaggio è universale: quelle barriere interiori che creiamo per sentirci più forti finiscono per indebolirci, separandoci dal resto del mondo e dalla nostra stessa umanità.

Il successo travolgente di “Orbit Orbit”

Pubblicato il 31 ottobre per BMG, in collaborazione con Sergio Bonelli Editore per il comic book che lo accompagna, “Orbit Orbit” ha ottenuto un riscontro straordinario. Il disco-fumetto ha debuttato al primo posto sia della Top 100 Album & Compilation che della Top 20 CD, Vinili e Musicassette della classifica FIMI/NIQ, conquistando pochi giorni dopo la certificazione di Disco d’Oro.

Il fenomeno dei firmacopie ha dimostrato qualcosa di raro nell’era dello streaming: file interminabili di fan si sono formate in tutta Italia per incontrare l’artista, esprimendo una netta preferenza per il formato fisico dell’album, un gesto che testimonia il legame speciale tra Caparezza e il suo pubblico.

Caparezza

Tour 2026: oltre 20 date imperdibili

L’appuntamento più atteso è già fissato: tra giugno e settembre 2026, Caparezza tornerà sui palchi italiani con oltre 20 date uniche e irripetibili nei principali festival della penisola. Il tour, prodotto da ITACA TIME & Magellano Concerti, ha già registrato i primi sold out.

Si parte il 20 giugno 2026 con la data zero al Connessione Festival di Sordevolo (BI), per proseguire il 26 giugno al Rock in Roma. Il viaggio attraverserà l’Italia intera, toccando città come Firenze, Mantova, Bologna (entrambe le date sold out), Collegno (sold out), Padova (sold out), Milano (sold out), Genova, Lecce, Catania, Palermo, Brescia e molte altre, fino alla data conclusiva del 5 settembre 2026 nella suggestiva cornice della Reggia di Caserta.

Un ritorno live che promette di trasformare l’esperienza sonora e visiva di “Orbit Orbit” in un evento collettivo, dove la “pathosfera” di cui canta l’artista potrà diventare uno spazio condiviso di riscoperta emotiva e connessione umana.