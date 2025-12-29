Il rapper americano sarà headliner dell’Hellwatt Festival nel luglio 2026. Ma cosa accadde davvero quando tentò di esibirsi in Italia nel 2023?

Kanye West, oggi noto come Ye, ha annunciato il suo ritorno sul palco della RCF Arena di Campovolo per il 18 luglio 2026, nell’ambito dell’Hellwatt Festival. Una notizia che ha sorpreso molti fan italiani, soprattutto alla luce degli eventi tumultuosi che portarono alla cancellazione del suo concerto previsto per l’autunno 2023 nella stessa location.

Nell’autunno di tre anni fa, l’arrivo di Kanye West in Italia sembrava imminente. Il concerto a Campovolo venne annunciato inizialmente per il 13 ottobre 2023, poi spostato al 20 e infine al 27 ottobre. Ma dietro questi continui rinvii si nascondeva una serie di problematiche che andavano ben oltre la semplice logistica.

Le preoccupazioni principali vennero sollevate dalla prefetta Maria Rita Cocciufa e dall’allora sindaco di Reggio Emilia Luca Vecchi. I problemi di sicurezza legati ai tempi stretti di organizzazione e le posizioni controverse espresse dal rapper sul nazismo resero impossibile dare il via libera all’evento. Durante l’incontro con le forze dell’ordine, la Protezione Civile, i Vigili del Fuoco e altri enti locali, emersero dubbi insormontabili sulla fattibilità dell’operazione.

Le richieste impossibili dell’artista

Un anno dopo la cancellazione, Clemente Zard, Managing Director di Vivo Concerti, svelò i retroscena più incredibili in un’intervista. L’incontro tra l’organizzatore e il rapper avvenne in circostanze surreali: West, con un grillz prezioso e un pigiama viola, avanzò una richiesta che lasciò tutti a bocca aperta.

Il rapper voleva costruire una replica del Duomo a Campovolo in soli 30 giorni. Quando Zard spiegò l’impossibilità di ottenere i permessi necessari in Italia in così poco tempo, West reagì rappando una strofa direttamente in faccia all’organizzatore.

Ma la richiesta più singolare doveva ancora arrivare. Approfittando del passaporto italiano della compagna Bianca Censori, discendente di nonni abruzzesi emigrati in Australia negli anni Sessanta, West pretese che gli venisse rilasciato un passaporto italiano prima del concerto. Anche in questo caso, Zard fu costretto a declinare, spiegando che le leggi internazionali non permettono di ottenere un passaporto direttamente in un paese diverso da quello di provenienza.

Kanye West e Bianca Censori – notiziemusica.it

Il compromesso

Dopo il fallimento del concerto del 2023, i fan italiani dovettero accontentarsi di due listening party nel febbraio 2024. Gli eventi si svolsero al Mediolanum Forum di Milano e all’Unipol Arena di Bologna, dove Ye e Ty Dolla $ign presentarono il loro album collaborativo “Vultures” in un’atmosfera avvolta da una nebbia artificiale, apparendo mascherati sul palco.

Ora, con l’annuncio del concerto del 2026, i fan sperano che questa volta l’evento si concretizzi davvero. Sarà il primo vero concerto di Kanye West in Italia e il suo ritorno in Europa dopo oltre un decennio dall’ultima tournée del 2014. L’Hellwatt Festival, che si terrà in tre weekend tra il 4 e il 18 luglio, rappresenta una nuova opportunità per vedere dal vivo uno degli artisti più controversi e influenti del panorama hip hop mondiale.