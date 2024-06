“Musica Animale”: il significato del nuovo singolo di Benji & Fede

Benji & Fede hanno pubblicato “Musica Animale”: il singolo che sancisce il ritorno del duo sulla scena musicale.

Con l’arrivo dell’estate, arriva anche una novità musicale tanto attesa dai fan del pop: il singolo “Musica Animale” di Benji & Fede. Il brano, rilasciato il 7 giugno 2024, segna il ritorno del duo sulla scena musicale dopo un periodo di pausa in cui entrambi i membri, Benjamin Mascolo e Federico Rossi, hanno esplorato percorsi solisti.

Il significato dietro “Musica Animale”

La canzone si tuffa nell’essenza delle serate estive, catturando perfettamente la sensazione di libertà e spensieratezza che caratterizza il fine settimana. “Musica Animale” è un inno alla gioia di vivere il momento presente, con il suo testo che dipinge vivide immagini di feste in spiaggia, musica avvolgente e momenti di condivisione.

Benji e Fede

Il ritornello, in particolare, esprime il desiderio di abbandonarsi completamente alla musica, lasciandosi coinvolgere dai suoi ritmi trascinanti. Questo nuovo brano di Benji & Fede non è solo importante per i fan, ma segna anche un significativo momento di ricongiungimento per i due artisti.

Dopo un periodo di separazione artistica, che ha visto Mascolo e Rossi perseguire successi individuali, “Musica Animale” rappresenta un potente ritorno alle radici per il duo, offrendo al pubblico una canzone che promette di diventare la colonna sonora dell’estate 2024.

Il video clip di “Musica Animale”

Per accompagnare il lancio del singolo, è stato realizzato un videoclip diretto da YouNuts! (Antonio Usbergo e Niccolò Celaia), noti per il loro stile innovativo e accattivante. Il video riflette l’atmosfera euforica ed energica della canzone, con immagini che catturano l’essenza delle serate estive immortalate nel testo.

I riferimenti ad altri universi musicali sono moltissimi: dalle scimmie di Bruno Mars in “Lazy Songs” ai cubi di Drake in “Hotline Bling“. Di seguito vi proponiamo il video ufficiale di “Musica Animale”: