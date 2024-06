Ed Sheeran: la scaletta dei concerti al Lucca Summer Festival

Ed Sheeran si esibirà al Lucca Summer Fest l’8 e il 9 giugno: vediamo quale sarà la scaletta dei brani dei concerti.

Ed Sheeran ha scelto la suggestiva cornice di Lucca per le uniche due date italiane del suo attesissimo tour. Il “The Mathematics Tour”, che farà tappa nella città toscana l’8 e il 9 giugno, promette di essere un evento imperdibile per tutti i fan italiani e non.

La capacità di Sheeran di fondere generi differenti, la sua inconfondibile voce e il suo stile unico hanno conquistato milioni di ascoltatori in tutto il globo, rendendolo uno degli artisti più influenti degli ultimi anni.

La scaletta

I fan avranno l’occasione di ascoltare dal vivo i più grandi successi di Ed Sheeran, brani che hanno segnato le classifiche di tutto il mondo come “Shape of You“, “Perfect“, “Thinking Out Loud” e molti altri. Lo show vedrà anche l’esibizione di Birdy come ospite speciale, una cantautrice che ha già dimostrato il suo talento e la sua sensibilità attraverso lavori acclamati dalla critica.

Ecco la possibile scaletta dei concerti di Ed Sheeran al Lucca Summer Fest:

Castle on the Hill

The A Team

I’m a Mess

Give Me Love

Love Yourself (Justin Bieber cover)

Take It Back / Superstition / Ain’t No Sunshine

Shivers

Don’t / No Diggity / California Love / The Next Episode

Eyes Closed

Thinking Out Loud

Photograph

Perfect

Bloodstream

You Need Me, I Don’t Need You

Shape of You

Bad Habits

Orari, ingressi e treni speciali

Per facilitare l’accesso al festival e garantire una serata di musica indimenticabile, gli organizzatori hanno previsto diversi ingressi e l’apertura delle porte nel primo pomeriggio, affinché il pubblico possa trovare la migliore sistemazione. Inoltre, è stata pensata anche la mobilità post-concerto con treni speciali destinati a Pisa e Firenze, dimostrando un’attenzione particolare per la sicurezza e la comodità degli spettatori.