Morgan contro l’industria musicale: è uscito “Rutti”

Esce oggi “Rutti”, il nuovo singolo di Morgan in cui il cantautore lancia una provocazione diretta all’industria musicale.

l panorama musicale italiano si arricchisce di un nuovo, provocatorio capitolo firmato Morgan. “Rutti” è il titolo del suo ultimo singolo, una produzione Canova che vede la collaborazione di Leonardo Zaccaria, Vincenzo Colella e lo stesso collettivo Canova, sotto l’etichetta Warner Music Italy. L’artista ha scelto una vetrina d’eccezione per la sua prima esecuzione: il palco del Concertone del Primo Maggio a Roma, luogo simbolico per eccellenza della musica live italiana.

Morgan: il significato di “Rutti”

La canzone si pone come un manifesto contro la mediocrità che, secondo l’artista, pervade il panorama musicale mainstream italiano. In un chiaro riferimento al grande Fabrizio De André, Morgan non risparmia critiche verso un sistema che, a suo dire, confonde il successo artistico con la popolarità nelle classifiche.

Attraverso il suo testo audace (“qui si esagera pubblicando i rutti!“), “Rutti” mira a scuotere le coscienze, a stimolare una riflessione critica sulla qualità e l’autenticità dell’offerta musicale contemporanea.

Uno sguardo critico all’industria discografica

Il singolo giunge in un momento particolare della carriera di Morgan, a seguito di una lunga fase di tensioni con l’industria discografica, non da ultimo con la Warner Music. Sorprendentemente, il pezzo segna la riconciliazione dell’artista con le major discografiche, dopo ben 17 anni dall’ultimo contratto.

Morgan

Pur con un passato di critiche acute, incluso un memorabile sfogo contro le etichette e le dinamiche di mercato ad X Factor, Morgan sottolinea come il singolo rappresenti un inno alla musica, un mezzo per ribadire il suo spirito rivoluzionario. Questa mossa può essere interpretata alla luce del pensiero orwelliano: inserire il rivoluzionario nel sistema per localizzare e, forse, neutralizzare la rivoluzione.

Nonostante la rilevanza dell’uscita di “Rutti”, Morgan anticipa che il brano non troverà spazio nel suo prossimo album, “…E quindi insomma ossia“. Questo progetto, realizzato con la collaborazione del letrista Pasquale Panella, segna la fine di un silenzio discografico che perdura da quasi 17 anni, inaugurato dall’album “Da A ad A”. La scelta di escludere “Rutti” da questo album potrebbe suggerire una volontà di mantenere il nuovo lavoro su un piano differente, forse più intimo e riflessivo, rispetto alla carica polemica del singolo.